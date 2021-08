A16 deels afgesloten door gekantelde vrachtwagen

Door een gekantelde vrachtwagen is de A16 ter hoogte van knooppunt Terbregseplein deels afgezet. De vrachtwagen, afgeladen met pershout, botste op de rimob tussen de vrachtwagenstrook en de normale rijstroken. De chauffeur van de vrachtwagen raakte bij het ongeluk gewond en is door ambulancepersoneel behandeld.

Verkeer in de richting van Hoek van Holland wordt vanwege het ongeluk omgeleid vanaf knooppunt Ridderkerk-Noord via de A15 en A4. Dat meldt Rijkswaterstaat via social media. Naar verwachting zal de weg tot mogelijk na middernacht afgesloten zijn.