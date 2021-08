Terug in de tijd met de tandemdag

Op de beelden is te zien hoe de deelnemers aan de tandemdag op het platform voor de hangars allerlei behendigheidjes moeten laten zien op de tweeeprsoonsfiets. De dag is georganiseerd door de KLM, de ANWB, fietsfabrikant Gazelle en de Nederlandse Wielren Unie.

In de verte zijn de havenkranen te zien, op de voorgrond fiets een stel op een tandem over een wipwap. De volgende uitdaging is het pakken van een glas water, een slok nemen en het glas terugzetten. Ook het rijden van een rondje binnen een cirkel gelegd van stenen hoort tot de uitdagingen van de 114 deelnemers.

Ze krijgen strafpunten als er iets niet goed gaat. Eén stel heeft pech, na een bijna foutloze rit breekt de ketting van de tandem vlak voor de finish. “Maar als compensatie kreeg hij een hartelijk applaus van het publiek dat wel in buitengewoon grote getale naar Waalhaven was gekomen”, schrijven verschillende kranten een dag later in het verslag.

In de jaren ’30 van de vorige eeuw wordt het Vliegveld Waalhaven vaker voor evenementen gebruikt. Met regelmaat trekken honderden en soms duizenden Rotterdammers naar het ver buiten de stad gelegen vliegveld om bijvoorbeeld de Graf Zeppelin te zien landen of Sinterklaas binnen te halen.

Mode

De tandemdag op 9 augustus 1936 wordt gehouden als promotie van het vervoermiddel. De kranten schrijven daarover: ‘Zooals alles tegenwoordig aan mode onderhevig is, bestaat er ook een mode voor het rijwieltoerisme, en deze mode heet het laatste jaar tandem.”

De krant noemt ook de winnaars van de tandemdag. Er zijn verschillende prijzen te winnen, van twee retourtickets naar Berlijn tot een nieuwe tandem en van van een binnenlandse vlucht met de KLM tot rijwiellampen.

Bekijk hier de Polygoonbeelden die in 1936 in de bioscopen zijn vertoond (zonder geluid):

De tandemdag op Waalhaven is een groot succes. De KLM en ANWB besluiten een paar dagen later om ook op het Groningse vliegveld Eelde zo’n dag te organiseren. Nog diezelfde maand wordt de tandemdag daar gehouden. Op zondag 23 augustus 1936 doen ook in Eelde honderden mensen mee. Een maand later is Schiphol het toneel van de volgende tandemdag.

Het succes van de eerste tandemdag op het Rotterdamse vliegveld, is aanleiding voor KLM en ANWB om een jaar later opnieuw zo’n dag te organiseren. De tweede tandemdag op vliegveld Waalhaven staat gepland voor zondag 15 augustus 1937, maar het slechte weer gooit roet in het eten.

Eega achtergelaten

De tandemdag moet een week worden uitgesteld. Op 22 augustus 1937 gaat het wel door, hoewel het in de nacht ervoor nog flink geregend heeft en het er even naar uitziet dat het ook op deze dag niet door kan gaan.

De Maasbode schrijft in het verslag op 23 augustus dat er ‘minder inschrijvingen dan verleden jaar, doch over het algemeen waren de prestaties beter’. Hoewel het niet altijd goed is gegaan: bij het maken van een achtje komt een echtpaar te vallen. De Maasbode: “Bij het weer wegrijden liet de man bijna zijn ega troosteloos achter.”