Douane neemt 2100 kilo cocaïne in beslag in Rotterdamse haven

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft de Douane ruim 2100 kilo aan cocaïne aangetroffen en onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met bananenpulp. De lading heeft een straatwaarde van ruim 157 miljoen euro.

De Douane trof de lading drugs aan in een container die afkomstig was uit Costa Rica. De container was bestemd voor een bedrijf in Nederland, maar die heeft waarschijnlijk niets met de smokkelwaar te maken.

Het onderzoek naar de drugs is in handen van het HARC-team. Dat is een samenwerkingsverband van de Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam. De drugs zijn inmiddels vernietigd.