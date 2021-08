GGD Zuid-Holland Zuid begint met prikken zonder afspraak voor eerste vaccinatie

De GGD Zuid-Holland Zuid begint vanaf volgende week met het vaccineren van mensen zonder prikafspraak. Vanaf maandag 16 augustus kan iedereen binnenwandelen bij de vaccinatielocaties in Gorinchem en Dordrecht voor zijn of haar eerste vaccinatie. Bezoekers moeten alleen een mondkapje en een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Het prikken zonder afspraak is ook beschikbaar voor mensen uit een andere regio. De vrije inloop bij de priklocaties is dagelijks mogelijk van 09.00 tot 19.00 uur, en is toegankelijk voor iedereen vanaf 12 jaar oud. Bij het prikken zonder afspraak kunnen mensen van boven de 18 kiezen of ze geprikt willen worden met Pfizer of Janssen. Minderjarigen worden geprikt met Pfizer.

Mensen die in Dordrecht geprikt willen worden, kunnen gebruikmaken van de vaccinatielocatie in sporthal Oranje Wit aan de Nieuwe Noordpolderweg. In Gorinchem kan men terecht in de sporthal de Hoefslag aan de Hoefslag.

Alleen mensen die voor hun eerste vaccinatie komen zijn welkom zonder afspraak. Mensen die al een eerste prik hebben gehad, hebben al een afspraak voor een tweede prik. Die kan alleen verzet worden via de landelijke site of het callcenter van de GGD.