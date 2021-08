Jongste deelnemer WK Dobbervissen uit Gorinchem op jacht naar de bonusvissen

De 17-jarige Brynn Klootwijk uit Gorinchem staat er om bekend dat de voorn haar erg ligt. Ze haalt de een na het andere visje uit het water. Niet alleen op deze visstek onderaan de Nieuwe Wopherensedijk aan het Kanaal van Steenenhoek in Gorinchem. Bijna overal waar Brynn vist komen de voorns snel. “Als er voorns zitten dan kan ik ze redelijk doorvangen. Ze zeggen dat ik gemaakt ben voor de voornvisserij ha ha ha. Ik zou eigenlijk wat meer brasems moeten vangen. Maar als ik veel voorns achter elkaar kan vangen, vind ik ook al superleuk. Het zijn hartstikke mooie vissen die ook wat gewicht samenbrengen. Daardoor krijg ik de kilo’s binnen. Een bonusvis (grote zware vis) mag natuurlijk ook ! ”

Die kilo’s binnenhalen is waar het op 21 en 22 augustus tijdens het 27ste WK Dobbervissen voor Dames in Lelystad om gaat. Brynn is het jongste teamlid van het Nederlandse team en daar is ze best trots op. “Ik hoop op een mooie uitslag met het team. Ik sta momenteel nog reserve maar in de trainingsweek kan er nog van alles veranderen. Dus het zou voor mij al een overwinning zijn als ik überhaupt een dagje mee mag vissen straks. Dat zou ik heel leuk vinden.“

Het vissen zat er vroeg in bij Brynn, het begon toen ze een hengel kon vasthouden. “Ik denk toen ik 5 jaar was. Mijn vader en opa visten ook altijd, zo ben ik er ook aan gekomen. Ik ben er nooit mee opgehouden. Mijn succesformule is denk ik een kwestie van training; dat je weet welke vissen je kan verwachten en welk aas het beste is.

Steeds meer jonge meiden en vrouwen pakken in deze coronatijden de hengel, merkt Brynn. “ Je ziet dat door corona iedereen toch lekker naar buiten wil. Ik zie vrouwen vaker mee gaan met vrienden of familie. Vinden ze het dan leuk, dan gaan ze vissen. Ik ben blij met concurrentie, daardoor ga je jezelf pushen om meer te vangen of beter te worden. ”

Op het WK zijn het vooral de Fransen die voornaamste concurrentie vormen. “Zij kunnen heel precies vissen. Want het is niet zomaar een een hengeltje uitgooien en de vis zit er meteen aan. Je hebt specifieke haakjes en dobbers nodig, daar moet je voortdurend mee bezig zijn. De Fransen zijn daar heel goed in. Maar iedereen kan natuurlijk je concurrent zijn. “