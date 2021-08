Het weer van vandaag: bewolking en perioden met zon

Vanochtend komt er mogelijk eerst nog lage bewolking voor. Verder is het een prima dag met zonnige perioden en ontstaan er vanmiddag enkele stapelwolken. Het wordt 21 graden langs de kust en 23 graden in het oosten van de regio. De wind waait matig en aan zee matig tot vrij krachtig uit west tot zuidwest. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden.

Morgen een mooie zomerdag met zonnige perioden en in de middag vorming van een aantal stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Er staat een matige en aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind.

Vooruitzichten

De komende week is er slechts af en toe zon en vallen de eerste dagen ook enkele buien. De tweede helft van de week verloopt overwegend droog. Met een middagtemperatuur van eerst 18 en later 19 graden is het ronduit koel voor half augustus.

Tussen 11 en 20 augustus bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,7 graden en de minimumtemperatuur 12,4 graden. Er valt gemiddeld 31,3 mm neerslag.