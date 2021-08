Opnieuw woning beschoten in Rotterdam, geen gewonden

In Rotterdam is opnieuw een woning beschoten. De kogels zijn vrijdagavond rond 22.30 uur afgevuurd op een huis aan de Feijenoordhaven in de wijk Feijenoord. Hierdoor sneuvelde een ruit, maar niemand raakte verder gewond.

De beschieting op de woning is het zoveelste schietincident in Rotterdam van de afgelopen weken. Afgelopen dinsdag werd er nog een woning beschoten aan de Diergaardesingel in het Oude Westen. Ook zijn er onlangs woningen beschoten aan de Nassaustraat, de Vuurplaat en de Persoonshaven in Rotterdam. Daarnaast is begin augustus ook op een huis aan de Hoflaan in Vlaardingen geschoten.

Volgens de politie is er geen verband tussen de verschillende schietpartijen.