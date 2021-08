Excelsior in Limburg langs Roda JC

De eerste zege van het seizoen is een feit voor Excelsior. De Kralingers wonnen vrijdagavond in de eerste divisie knap met 2-1 bij Roda JC. In de openingsronde ging de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen nog onderuit tegen TOP Oss.

Excelsior nam al vroeg in de wedstrijd de leiding tegen de Limburgers. Thijs Dallinga maakte na zeven minuten zijn eerste treffer van het seizoen na een lage voorzet van Reuven Niemeijer aan de rechterkant (0-1). Halverwege de eerste helft verdubbelde Excelsior de score tegen Roda JC. Redouan El Yaakoubi kopte knap de 0-2 binnen.

Pas laat in de tweede helft kwam Roda JC terug in de wedstrijd. Via een eigen treffer van Abdallah Aberkane werd het 1-2, maar de zege kwam uiteindelijk niet meer in gevaar voor Excelsior.

Na twee speelronden heeft Excelsior drie punten behaald. In de volgende speelronde ontvangt de Rotterdamse ploeg FC Volendam, dat als promotiekandidaat een matige competitiestart kent met één punt uit twee wedstrijden.