Aanslag op Pakistaanse dissident in Rotterdam verijdeld

Een Pakistaanse dissident en mensenrechtenactivist is in februari door de politie uit zijn Rotterdamse woning gehaald vanwege een acute dreiging. De blogger Ahmad Waqass Goraya zit sindsdien ondergedoken. Nederlandse veiligheidsdiensten hebben informatie ontvangen dat hij op een Pakistaanse dodenlijst staat en dat er een moordaanslag op handen was, melden bronnen aan de NOS.

Een contraterrorisme-eenheid van de Britse politie heeft inmiddels een Brits-Pakistaanse man opgepakt. Die 31-jarige man wordt verdacht van samenzwering tot moord op Goraya, samen met een onbekende andere partij.

De verdachte kwam bij zijn aanhouding net terug uit Nederland. Daar is hij in de buurt van Goraya's woning geweest. "En waarschijnlijk zelfs binnen", stelt de mensenrechtenactivist zelf in gesprek met de NOS. "Er werd op Twitter een foto geplaatst die in mijn woning is gemaakt", vertelt Goraya.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten geen uitspraken te doen over "veiligheidsissues" en lopende onderzoeken. Wel bevestigt het OM dat het Verenigd Koninkrijk met een rechtshulpverzoek om assistentie heeft gevraagd in het onderzoek en dat Nederland die assistentie heeft verleend.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is van de zaak op de hoogte, maar gaat er niet verder op in omdat het geen uitspraken doet over individuele gevallen.

Tienduizenden volgers

Goraya is waarschijnlijk doelwit vanwege de manier waarop hij zich uitspreekt op sociale media. Met ruim 70.000 volgers op Twitter is hij een prominente Pakistaanse dissident. Sinds 2007 woont hij met zijn gezin in Nederland. Hij zet zich in voor het recht op godslastering en voor een volledige scheiding van godsdienst en staat. Ook schrijft hij over mensenrechtenschendingen zoals martelingen en intimidatie, over corruptie binnen het Pakistaanse leger en de overheid en over de verdwijningen van Pakistaanse activisten en journalisten.

Geheime dienst

Begin vorig jaar werd Goraya al eens in Rotterdam mishandeld op straat. Toen ging het om intimidatie vanuit de Pakistaanse geheime dienst, stelt de internationale organisatie Reporters Without Borders, die zich inzet voor persvrijheid. Ook nu lijkt dat het geval, zegt Daniel Bastard vanuit het hoofdkantoor in Frankrijk. "Het is moeilijk te bewijzen, maar de omstandigheden maken dat erg waarschijnlijk. En we weten dat die geheime dienst ook opereert vanuit de Pakistaanse ambassade in Den Haag."

Volgens Goraya moet er meer gebeuren vanuit Europese overheden, ook hier. "Nederlanders moeten weten dat dit ook in Nederland speelt", zegt hij. "En niet alleen bij mij. Het gebeurt bij zo veel journalisten, dissidenten en activisten die vanuit verschillende delen van de wereld hierheen vluchten."

Dodenlijst

Over het bestaan van een Pakistaanse dodenlijst zijn eerder zorgen geuit, onder meer bij de Verenigde Naties. In een brief uit mei 2019 schrijft een werkgroep van de VN over een zogenoemde state kill list met daarop vijftien Pakistaanse activisten. Deze mensen zouden regelmatig worden geïntimideerd door Pakistaanse veiligheidsdiensten en bekenden van hen zouden worden bedreigd.

Reporters Without Borders roept Nederlandse en Britse autoriteiten op er alles aan te doen om de medeplichtigen van de opgepakte man te vinden. "Als het nodig is, moet de politie Pakistaanse diplomaten ondervragen." Ook Front Line Defenders, een organisatie die zich inzet voor mensenrechtenactivisten, laat weten zich ernstige zorgen te maken over de situatie van Goraya en andere Pakistaanse activisten.

Eerdere verdenkingen

Het is niet de eerste keer dat Pakistan in verband wordt gebracht met geweldsincidenten en verdwijningen in andere landen. Eind vorig jaar nog raakte de Pakistaanse dissident Karima Baloch vermist in de Canadese stad Toronto, waar ze woonde. Niet veel later werd haar lichaam teruggevonden in een meer. Canada had Baloch in 2016 asiel verleend omdat ze in haar thuisland werd gevolgd en bedreigd door de Pakistaanse autoriteiten.

Eerder dat jaar, in april 2020, werd de Pakistaanse journalist Sajid Hussain dood aangetroffen in een rivier in Zweden. Hij werd toen al bijna twee maanden vermist. Hussain schreef over mensenrechtenschendingen in de Pakistaanse provincie Beloetsjistan. Ook hij had asiel aangevraagd vanwege aanhoudende doodsbedreigingen in Pakistan.

De Zweedse politie concludeerde dat er geen sprake was van opzet, en dat het ging om een ongeluk of zelfmoord. Ook de Canadese politie besloot in het geval van Baloch dat er geen sprake was van een misdrijf en sloot ondanks breed protest het onderzoek. Verschillende ngo's en politici trekken de conclusies in beide zaken in twijfel. "Ze werden allebei ernstig bedreigd en zijn verdwenen onder vergelijkbare verdachte omstandigheden", stelt Adam Shapiro van Front Line Defenders.

'Taak voor Nederlandse overheid'

Volgens Goraya zou de Nederlandse regering zich politiek moeten uitspreken over zijn zaak. "De overheid zorgt voor goede persoonlijke bescherming, maar dat is slechts een halve oplossing", zegt hij. "Heel Nederland zou voor mij veilig moeten zijn, niet alleen mijn schuiladres. Ik zou moeten kunnen leven in een wijk waar de buren mijn echte naam kennen."

"Het is angstaanjagend dat een buitenlands regime de macht heeft om een mensenleven in Nederland te ontwrichten", vervolgt Goraya. "De enige oplossing is dat Nederland opstaat en zegt: Pakistan, we weten wat je aan het doen bent, en hoe durf je zulke acties te ondernemen op ons grondgebied."

De in Londen gearresteerde man heeft inmiddels verklaard dat hij was ingehuurd om een moord te plegen, zeggen bronnen. Hij moet zich later dit jaar voor een Britse rechtbank verantwoorden.