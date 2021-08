René van Ast droomde van een carrière als scheidsrechter, tot zijn gezondheid hem in de steek liet

Fluiten in een volle Kuip, een Rotterdamse stadsderby tussen Feyenoord en Sparta in goede banen leiden of misschien wel de scheidsrechter zijn bij De Klassieker. Rotterdammer René van Ast droomde van een carrière als scheidsrechter in het betaald voetbal. Hij zat er dichtbij, tot de ziekte van Crohn roet in het eten gooide.

Van Ast werd geboren op 14 juni 1960 en ging op jonge leeftijd voetballen bij HOV, waar hij via een oom op heel jonge leeftijd terecht komt. “Ik vond voetballen geweldig en deed het elke dag”, blikt hij terug. “Of ik talent had? Ik zag het spelletje wel, maar was ook flegmatiek. En ik was een beetje bangig. Als het fysiek werd, dan ging ik in de luwte lopen uit angst om een schop te krijgen.” Dat Van Ast uiteindelijk scheidsrechter werd is niet vreemd. Als kind wilde hij leraar of politieagent worden. “Leiding geven en mensen sturen, dat trok me wel.”

Als kind was Van Ast, zoals hij dat zelf noemde, een rotkind. “Ik was als kind niet makkelijk. Als er wat te doen was op straat qua rottigheid, dan was ik erbij. Mijn moeder is grijs, maar komt grotendeels door mij”, zegt hij met zelfspot. Toen hij het weer eens te bont had gemaakt moest hij van zijn vader stoppen met voetballen.

Geen liefde op het eerste gezicht

“Ik ben op mijn zeventiende gaan fluiten voor mijn vader, juist om de band tussen ons weer aan te halen.” Zijn vader is zelf jarenlang scheidsrechter geweest en gaf hem ook de nodige feedback. “Hij was streng en zei dat ik harder op moest treden. Toen ik hem een keer zag fluiten bij een wedstrijd tussen twee bedrijven dacht ik: Kijk, zo doe je dat dus.” Toch was het tussen Van Ast en de scheidsrechtersfluit niet direct liefde op het eerste gezicht. “Ik deed het in het begin écht voor mijn vader. Pas na mijn eerste seizoen ging ik er lol in hebben.”

Van Ast wil graag doorstromen naar het betaald voetbal en merkt dat hij steeds mooiere wedstrijden mag leiden. Als hoogtepunten noemt hij twee duels. “Ik mocht het kampioensduel tussen Katwijk en Spakenburg fluiten voor misschien wel 10.000 man publiek. De winnaar werd kampioen, heel gaaf om te doen. En ik floot het besloten oefenduel tussen Feyenoord en Ajax, dat was het duel waarin Johan Cruijff terugkeerde bij Ajax.

Gezondheid liet hem in de steek

Toch merkt Van Ast dat het steeds meer moeite kost om conditioneel bij te blijven. “Ik liep altijd vooraan, maar zakte ineens naar de middenmoot en uiteindelijk de achterhoede. Toen ik ineens regelmatig moest overgeven na inspanning ben ik naar de dokter geweest. Het bleek de ziekte van Crohn te zijn. Maar ik wilde niet opgeven en ging gewoon door.”

Uiteindelijk belandt Van Ast in het ziekenhuis en daar trok hij een hoop bekijks. “Ik had een enorm borrelende buik. Dat was zelfs zo erg, dat je het op twintig meter afstand kon horen. Al die artsen en medewerkers kwamen kijken en vonden het interessant om te zien. Op een gegeven moment stond er 25 man naast m’n bed om naar mijn buik te kijken en te luisteren.”

Voldoende rust

Uiteindelijk werden de klachten zo erg, dat hij zijn droom van het betaald voetbal moest laten varen. Wel floot hij nog een tijd in de top van het amateurvoetbal, maar de gedwongen beslissing om te stoppen doet pijn. Inmiddels is hij meerdere keren geopereerd, afgekeurd voor de arbeidsmarkt en zijn z'n waardes de laatste tijd weer flink gestegen. Daarom volgt er binnenkort weer een ingreep, dit keer aan een darmbreuk.

Zijn ziekte drukt een enorme stempel op zijn dagelijkse leven. “Ik ben negentig procent van de dag moe en moet alles wat ik wil doen plannen, want ik moet daaromheen mijn rust pakken. Dat is veel moeilijker om te accepteren dan niet het betaalde voetbal halen.” Zijn wens voor de toekomst: “Ik kan niet zeggen dat ik echt gezond ben, maar ik hoop dat ik het op deze manier door kan trekken. Ik bedoel het niet dramatisch, maar ik weet dat ik jonger zal overlijden dan gemiddeld. Maar dat hoop ik wel zo lang mogelijk uit te stellen.”