Hij abseilde van het KPN-gebouw en werd 'de gebouwenbeklimmer', nu gaat Jan dood: 'Ik stap met een glimlach en zonder spijt uit het leven'

Op de salontafel in Jans sociale huurwoning aan de Avenue Concordia ligt een goedgevuld medicijndoosje. “Dit is rammelaar tegen de pijn, waardoor ik nog functioneer”, lacht Jan. De dokter diagnosticeerde Jan een paar weken geleden met een ernstige vorm van kanker. “Ik heb nog een maand”, zegt hij monter. Volledig beseffen doet hij het nog niet. “Het is raar dat mijn hoofd denkt dat het allemaal wel gaat, terwijl mijn mechaniek afbrokkelt."



Om de cognac-leren bank waar hij op ligt, staan kratten met dvd’s, kabels en afstandsbedieningen. Zijn kasten staan vol met op elkaar gestapelde grijs-zwarte verstofte stalen dozen, ongeveer zo groot als bureaucomputers, met draaiknoppen en rode en zwarte kabelingangen. “Dit is de crème de la crème van ’s werelds meetapparatuur”, verzekert de 64-jarige Rotterdammer. Tot voor kort stond de as van zijn vader, vier jaar geleden overleden, ook nog in één van die kasten. “Die man heeft vier jaar op mijn meetapparatuur staan wachten om verstrooid te worden. Met mijn eigen dood in het vooruitzicht, heb ik dat toch maar even gedaan. In de Kralingse plas.” Weer die lach. “Hij kanode daar graag."

Zijn eigen as moet naar de Fiji-eilanden. “Het is de plek waar mijn zoon verwekt is. En daar waar de nieuwe generatie tot leven kwam, moet de oude afstand nemen. Ik geef mijn zoon vijf ruggen, zoveel geld mag ik hebben van de sociale dienst. Daarmee gaat hij maar lekker met zijn moeder naar de Fiji-eilanden.” En eigenlijk is het ook een pesterijtje van pa. “Mijn zoon houdt niet zo van op vakantie gaan, maar nu moet hij wel.”

Broer André (71) hoort het vanuit de bureaustoel naast de deuropening aan. André is liever niet op de voorgrond en heeft het zelf niet zo op al die aandacht. Hij lacht: “Ik ben niet zo narcistisch”. Buiten staat zijn rolstoel. Die paste niet in de volle woonkamer. André kan niet lopen, vanwege wat Jan en André een traumatische klimervaring noemen. Hij liep op zijn 27ste in de Alpen in het bijzijn van Jan een dwarslaesie op. Een wervel brak toen hij in een diepe geul viel. In Jans appartement verplaatst hij zich daarom noodgedwongen door zich te laten tillen door zijn zoons.

Klinken in de bomen van de Krimpenerwaard

André (oudste) en Jan (jongste) groeiden op in een calvinistisch gezin met één andere broer in Rotterdam. Vader was bedrijfsleider bij een grote autodealer en moeder werkte op een accountantskantoor. “Mijn vader droomde altijd van eenzame eilanden, zeilboten en klimprestaties van anderen”, vertelt André. “Hij had genoeg geld voor een zeilboot of reis, maar gunde het zich niet.” Jan: “Wij realiseerden wél.”

Zijn liefde voor klimmen begon al jong, in de bomen van de Krimpenerwaard. “‘In de weekenden gingen we naar ons zomerhuisje tussen de weilanden van de Krimpenerwaard en zaten we als gezin veel in de natuur”, vertelt André. Jan vond dat fantastisch; met zijn Canadese kano, zijn touwen, de natuur en een luchtbuks. “Daar in de bomen begon het klimmen en in de stad zette ik het voort. Ik groeide op in de tijd van de metro-aanleg, dat leverde veel klauterplekken op. Stoer doen met vriendjes, je kent het wel.” De jonge Jan ging toen al altijd net een stapje verder dan zijn vriendjes. “Die konden me nooit volgen.” Een verklaring waarom hij dat deed heeft hij niet “Het is een steekje los in mijn hoofd die er altijd al zat.”

Jan van der Meulen begint aan de klim van de Hoge Heren | Foto: Rijnmond archief

Techniek of toneel

Van zijn ouders moest de zestienjarige Jan de techniek in – vandaar ook alle apparatuur in de woonkamer. “Want dat was de toekomst, was de gedachte in de jaren zestig en zeventig.” Zelf wilde hij graag de expressie en het toneel in. “Maar mij werd niets gevraagd.” Dus ging hij naar de Mavo. Daarna MTS, HTS Electrotechniek. “En dan zit je vast, in de techniek.”

Hij hield het werk twee jaar vol. “Ik moest noodstroomaggregaten installeren op allerlei barre plekken op de wereld en dat was onder zulke slechte condities dat ik dacht: ik kap.” Daarna zou hij nooit meer werken. “Ik leef van een uitkering”, zegt Jan. “En daarmee kan ik alles doen wat ik wil.” André: “In die zin staan wij haaks op elkaar. Ik kón vanwege mijn dwarslaesie een uitkering krijgen, maar werkte altijd. Jan kon zijn hele leven werken, maar ging voor de uitkering.” Dat leverde weleens discussie op, maar mondde nooit uit in ruzie of oordelen.”

Computerproblemen

Schuldig voelde Jan zich nooit, al noemt hij zichzelf wel ‘een beetje een luilak’. Maar hij zette zich óók in voor de maatschappij, vindt hij. “Mijn klimschool was een stichting, zonder winstoogmerk, dus ik nam mensen mee uit klimmen voor een laag bedrag. Ik heb ontzettend veel vrijwilligerswerk gedaan. Mantelzorg, mensen onbezoldigd geholpen met computerproblemen, reparaties van apparaten, in het Kralingse Bos zagen, de Japanse Duizendknoop verwijderen. Ik droeg bij aan de maatschappij, maar op mijn manier.”

De metrotunnels in aanbouw verruilde Jan in zijn pubertijd voor klimwanden en serieuze bergen. Broer André begon een studie Geologie in Leiden en destijds was daar de enige rotsklimwand van Nederland, genaamd de brandweertoren. "Dat was het moment dat ik verliefd werd, op klimmen - de grootste liefde van mijn leven.” Hij houdt van de eerlijkheid van de natuur. “De natuur liegt niet. Je kunt in een regenbui lopen en denken: het is kut, maar je weet: het is warm geweest, dus dan moet het regenen. De rotsen logen niet, als ik de route niet kon klimmen, lag het niet aan de rotsen, het lag aan mij.”

De sterrenhemel

Zijn mooiste tochten deed hij aan Amerikaanse rotswanden van 1000 meter: dagenlang afzien en bivakkeren op de wand onder de sterrenhemel. Dieptepunt was de val van zijn broer. “Het duurde lang voor de helikopter kwam, ik probeerde bij mijn broer te komen maar dat lukte niet.” Toen duidelijk werd dat André nooit meer zou kunnen lopen, beklom Jan een half jaar helemaal niets. Alleen na dat halfjaar begon het toch weer te trekken. “De liefde is groter. En dat kun je niet onderdrukken.” De les die hij eruit trok: “Al-tijd zo veilig mogelijk klimmen. Géén risico’s nemen.”

Verhaal gaat verder onder deze oude reportage over het beklimmen van woontoren de Hoge Heren

Het klimmen op gebouwen in Rotterdam begon als een ludiek idee met goede vriend Peter Mosch. “Ik heb iemand nodig die zo gek is en meegaat in mijn ideeën, dat was hij.” Ze begonnen met de afdaling van het Witte Huis, daarna kreeg je De Steiger aan 'T Hang, het PTT-gebouw aan de grote markt, de Willemswerf, een afdaling van de Euromast. In de vijfentwintig jaar dat hij klom, besteeg hij een tiental gebouwen in Rotterdam en even zo vaak klom hij in de bergen. Waarom? "Je doet dingen in het leven omdat je het leuk vindt. Het gaat om de beleving dat je iets doet wat voor jezelf grensverleggend is. En het is verslavend, vanwege de stofjes die vrij komen.”

Drie boetes

Als hij een gebouw op klom of afdaalde, stond daar altijd de politie en de regionale pers, ingeseind door Jan zelf. Bij de klim op de Hoge Heren is hij opgepakt en heeft hij drie uur vast gezeten, omdat ze dachten dat hij het gebouw had beschadigd. Hij kreeg twee bekeuringen. "Politie hoort erbij te zijn, lijkt men te vinden. Het eerste wat mensen vragen is altijd: heb je een bekeuring gehad?” Stiekem vond hij de aandacht van de media ook wel leuk. “Ik entertainde de mensen ermee, dat is mooi toch?” En praktisch, bovendien. “Ik ben een beetje lui. Van mijn beklimmingen in de bergen is geen beeld. Nu verzamelde de pers beeld voor mij.”

Jan van der Meulen moet na zijn beklimmingen altijd mee met de politie | Foto: Rijnmond archief

In 2003 had hij genoeg van klimmen. “Ik had alle uitdagingen gehaald die ik had bedacht en begon het doodvermoeiend te vinden om weer nieuwe doelen te verzinnen. Dus stopte ik.” Hij ging meer reizen en zeilen. "Ik heb eigenlijk heel mijn leven gewoon lekker gedaan wat ik zelf wilde doen. Ik heb genoten. Daardoor kan ik, met een glimlach en zónder spijt, uit het leven stappen.” Dat vindt hij belangrijk: “Doe alles wat je wilt doen, binnen de grenzen van het betamelijke. Niet zeggen: ik ben straks 65 en dán ga ik het doen.”

Platte, lange vingers

Nu is klimmen geen optie meer. Jan steekt zijn linkerhand uit. De platte, lange vingers wijd gespreid. Langzaam laat hij ze bij elkaar komen. “Als ik sta, zit of beweeg worden mijn wervels zo in elkaar gedrukt. Dat hou ik een paar minuten vol, maar dan moet ik echt weer liggen om mijn zenuwen ruimte te geven.”

Bang voor dood is hij niet - ook al denkt hij dat hierna niets meer is. Geen hemel, geen nieuw leven. Het blijft een paar seconden stil. Zachtjes, zijn stem een paar tonen hoger: “Maar om mijn zoon, die nog maar 26 jaar is, hier achter te laten, dat vind ik heel lastig. Ik neem hem zijn vader weg.” Hij schokt wat. “Ik heb me mijn hele leven afgevraagd: wat is houden van? Ik heb het nooit kunnen beantwoorden. Maar toen mijn zoon een wat mindere fase zat, had ik mijn antwoord. Ik toen raakte ik helemaal van slag. Ik realiseerde me: van hem hou ik.”

‘Een goede broer’

Het einde van zijn leven is, door het afscheid nemen van iedereen, ook best mooi te noemen. “Normaal lul je een beetje met je vrienden, nu komen ze met emoties. Vriendinnen worden ineens hartsvriendinnen.”

Het is de beurt aan André en zijn zoons. Jan staat op, geeft de jongens van André een knuffel, slaat op de ruggen, geeft een hand, spreekt ze wat toe. Dan zijn broer.

Jan: “André! Ouwe rot!”

Een knuffel. Een schouderklop.

“Sterkte in de laatste uren. En uh.. Je was een goede broer."

Jan slikt: "En jij ook goed voor mij."