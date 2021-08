Vergisontvoering had mogelijk te maken met onderschepte partij cocaïne

De vergisontvoering, waarbij een man uit Hoofddorp dagenlang werd vastgehouden, had mogelijk te maken met een partij cocaïne dat op 28 juli in Antwerpen is onderschept. De man die eigenlijk doelwit was, heeft zich afgelopen week gemeld bij de politie.

Dat meldt het Openbaar Ministerie zaterdag.

Het slachtoffer, een 56-jarige man Hoofddorp, werd op 5 augustus rond 18.00 uur in het Noord-Hollandse Cruquius ontvoerd. De man werd door een aantal personen uit een auto getrokken en in een bus geduwd. Een zoektocht naar de ontvoerde Hoofddorper leverde niks op.

Kort na de ontvoering werden zes personen opgepakt voor betrokkenheid bij de ontvoeringszaak. Het gaat om drie Rotterdammers, een Zwijndrechtenaar, een Dordtenaar en een man zonder bekend woonadres.

Uit auto gegooid

In de nacht van dinsdag op woensdag werd het slachtoffer op de Van Assendelftstraat in Delft uit een auto gegooid. Daar belde hij aan bij het eerste portiek dat hij zag. Volgens de vrouw bij wie hij alarm sloeg, had de man een ontbloot bovenlijf en tape om zijn handen. Volgens de politie is de man mishandeld en moest hij in het ziekenhuis worden behandeld voor zijn verwondingen.