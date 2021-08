Sportvelden in Nieuwe Westen worden opgepimpt door gekleurde vloerschildering: 'Ik ben bijna bang om iets kapot te maken'

Het Coloured Mindplein in het Nieuwe Westen is binnenkort drie gekleurde sportvelden rijker. Basketballers en straatvoetballers uit de buurt kunnen vanaf dat moment hun beste beentje voortzetten op velden die een abstract schilderij op de vloer krijgen. Met 2500 vierkante meter wordt het de grootste vloerschildering van Nederland.

Een flinke lik verf was echt wel nodig, vertelt initiatiefnemer Bruce Tsai-Meu-Chong. De buurtbewoner is mede-initiatiefnemer van project Rebound, een project dat samen met bewoners, sporters en sportpartners in het hele land pleinen refreshed. "We wonen hier tegenover, we komen hier altijd langs. Het ziet er altijd een beetje treurig uit. Met zo'n vloerschildering kun je een nieuwe impuls geven aan zo'n plek. Dan ziet het er in ieder geval vrolijker uit."

'Supermooi die freshe kleuren'

De jonge voetballers van straatvoetbalplatform Panna Knock Out gaan helemaal los op het geschilderde veldje dat al af is. De 17-jarige straatvoetballer Nabil El Jzaeri, die beter bekend is als Nabil El Jackson, durft er bijna niet op te spelen. "Ik ben bijna bang om iets kapot te maken", zegt hij. "Het is bijna te mooi om op te spelen. Dit maakt zo'n groot verschil. Ik vind het supermooi, die freshe kleuren, die zomerkleuren. Dat trekt ook veel meer mensen aan."

Ook de basketballers van 3x3 Unites zien de voordelen van een mooi plein, al moeten er nog wel even een paar nieuwe basketbalnestjes opgehangen worden. Een mooi sportveld kan de jeugd veel goeds brengen, denkt basketballer Kenneth Kuil. "Nu is de jeugd heel veel bezig met rap, drillrap. Dat is niet goed voor ze, daardoor kunnen ze de verkeerde kant op gaan. Met sport houden we ze juist van het slechte pad af en weer op het juiste pad."

Rolmodel voor de buurt

Nabil: "Het gaat er hier soms ruig aan toe", vertelt hij uit eigen ervaring. "Maar daarna wordt er een hand geschud en praten we erover."

Stefan Molendijk van Panna Knock Out vult aan: "Hier in West hebben wij een leadership-programma gedraaid. Hierbij worden de jongens opgeleid om zichzelf te presenteren." Daarnaast leren de jongens trucjes om een rolmodel te zijn voor de rest van de buurt. "Daarmee hopen we dat ze de lokale jongeren te inspireren om te straatvoetballen."