Verhalen vanachter de toog door Barman Rogier van Melief Bender: 'Achter de bar heb ik zelfvertrouwen gekregen'

Door: Tara Lewis

Het is met trots het oudste café van Rotterdam: Melief Bender op de Oude Binnenweg. In de zomer een populair terras, in de winter staat het rijen dik aan de bar. Grote kans dat je daarachter Rogier Loevendie (1986) treft, als hij geen kroketten staat te bakken, of bezig is met de administratie aan een van de vele kleine tafeltjes.

Eigenlijk kwam Rogier op zijn achttiende in 2005 naar Rotterdam om te studeren. “Ik kom uit een kakkineuze buurt in Breda en vroeger wilde ik bankdirecteur of zakenman worden. Alle vrienden van mijn ouders waren mensen in leaseauto’s, dus daar kwam je al snel op uit.” Hij begint met International Business en worstelt daarna nog met Bedrijfseconomie en Eventmanagement. “Maar eigenlijk had ik niet echt een passie of een idee van wat ik in de wereld wilde doen. Het enige wat ik wel wist was dat ik elke dag iets wil doen wat ik leuk vind.”

Horecabaan

Als hij op het terras van Melief Bender staat biedt de (toenmalige) eigenaar hem een baan aan. “We hadden nog geen woord gewisseld, dus ik heb geen idee waarom hij mij vroeg. Hij had denk ik gewoon iemand nodig en toen stond ik voor zijn neus.” In oktober is dat alweer 13 jaar geleden. “Ik zie mezelf niet echt als een horecatijger, maar deze zaak is heel leuk om in te werken, dus zo ben ik blijven hangen. In de natte horeca met een vast publiek is de fooi ook goed, dus ik heb hier altijd prima verdiend. De stad was ook nog niet zo duur toen, ik kon alles doen en laten wat ik wilde. Dan verdwijnt zo’n studie toch al snel naar de achtergrond.”

Als het etablissement wordt overgenomen door de huidige eigenaar zegt hij tegen Rogier: ‘Als je zo in de knoop zit met je studie, waarom kom je hier niet fulltime werken?’ Ondertussen waait er een frisse wind door Melief. “Vroeger kon je uittekenen welke mensen aan dezelfde tafels zaten te kaarten en je wist per dag precies welke omzet je zou draaien. Dat veranderde wel toen we een keuken, open pui, uitgebreider terras en een wat bredere klandizie kregen.”

Rogier voor zijn café | Foto: Rijnmond

Praatje

De obers krijgen een wit overhemd en stropdas om, er komt speciaalbier op de kaart en na een paar jaar wordt Rogier bedrijfsleider. “Daarmee kwam er wel een betere balans tussen intellectuele uitdaging en lol trappen. In de oude tijd, toen het niet elke avond drie rijen dik aan de bar stond, kon je nog wat vulgairdere avonden hebben. Dan had je een paar mensen binnen en kon het alle kanten opgaan. Ik mis die tijd soms wel, maar ik ben ook geen 22 meer. Nu is het veel drukker en mensen weten wat ze aan deze zaak hebben. Veel spannender dan een Frans deuntje of een disconummertje wordt het niet. Mensen komen hier om glazen bier met elkaar te drinken.”

Alhoewel sommigen ook voor een praatje met de mensen áchter de bar komen. “We hadden Jens, een Duitse elektricien die half Duits, half Nederlands tegen je praatte. Alleen Jens was helemaal niet leuk, die man was een verschrikking. In de zomer zit normaal iedereen buiten, maar Jens ging dan precies op de plek zitten waar wij de drankjes neerzetten voor de obers, om drie uur lang de oren van je kop te lullen. Terwijl je helemaal geen zin had om je oren te spitsen voor dat half-Duitse gebrabbel.” Het was de vakman ook niet louter om een gesprek te doen. “Kelners zeiden altijd voor de grap dat ze ice-tea nodig hadden, want die stond onderin de koelkast. Als je dan voorover bukte veerde Jens iedere keer op om even naar je billen te kijken.”

Gasten met een mening

Als barman van Melief begint het eigenlijke werk dan ook in het najaar. “Iedereen komt weer naar binnen, dan staat heel die zaak vol. Dat is het allerleukste wat er is. Alles moet gesmeerd lopen, er moet mooi getapt bier op tafel. Je ziet mensen dan echt waardering hebben voor wat we hier doen.” Aan de bar is het vaak lachen geblazen: “Mensen in de zeik nemen, zelf in de zeik genomen worden. We hebben hier echt praatgrage mensen aan de bar, daar komen ze voor.” Ook de actualiteit wordt druk besproken. “Dat is heerlijk, als iemand iets zegt over voetbal dat goed klinkt, kan ik drie meter verder die mening herhalen en klinkt het alsof ik er wel kijk op heb. Eigenlijk is achter een bar werken heel erg leerzaam, want je hoort heel veel verschillende meningen.”

In Melief ligt een brede variëteit aan kranten, van de Volkskrant tot De Telegraaf. “We hebben hier ook van alles binnen. Zo nu en dan komt er weleens een ongezouten mening voorbij en niet iedereen is het altijd met elkaar eens. Daar moet ook wel ruimte voor zijn, je weet niet wat mensen hebben meegemaakt.”

Grenzen stellen

Toch zijn er ook duidelijke grenzen. “We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. We zijn geen homocafé, maar we willen wel dat homostellen zich hier thuis en welkom voelen. Er was hier een keer iemand die liep te verkondigen dat homoseksualiteit een ziekte was. Dan zeg ik: ‘Hier is de bon.’”

Hetzelfde geldt voor fanatieke politieke praatjes. “Of dat nou gaat over klimaatcrisis of het eten van vlees. Laatst was er een Forum voor Democratielid die op het terras iedereen lastig viel met zijn verhalen. Heel storend voor onze gasten. Dan is het echt nodig om duidelijk te maken dat je wilt dat ze weggaan en nooit meer terugkomen. Hier heerst een oase van vrede en dat moet je zo houden. Het klinkt misschien niet zo fraai, maar we zijn hier goed in het weghouden van mensen die we niet binnen willen.”

Rogier met zijn gasten | Foto: Rijnmond

Mensenkennis

Het bier mag dan rijkelijk vloeien, ladderzat aan de bar staan is niet de bedoeling. “Groepjes die ergens anders hebben staan zuipen en dan hier binnen komen stuur ik weer weg. En als er een vrijgezellenfeest deze kant op komt maak ik duidelijk dat ik geen onvertogen woord wil horen.” Een persoonlijke frustratie is het makkelijke gebruik van het woord ‘kanker’. “Corpsballen hebben daar een handje van, net als hooligans trouwens. Die twee groepen lijken meer op elkaar dan je zou denken. Als ik érgens een hekel aan heb is het dat wel. Hoor ik dat vanachter de bar aan de andere kant van de zaak, dan loop ik erheen en geef ik één waarschuwing. Dan maar honderd euro minder omzet. Mensen moeten hier altijd binnen kunnen lopen in een prettige sfeer.” Lachend: “Eigenlijk is het hier gewoon een hele saaie bedoeling.”

De jaren achter de bar zorgen voor de nodige mensenkennis. “Er zijn maar weinig situaties waar ik in terecht kan komen waarin ik me niet weet te redden. Met wie je ook staat te praten en waar het ook is, je voelt aan of je moet tutoyeren of vousvoyeren en of je een dolletje kan maken. Als je dominante mensen tegenkomt die je proberen te overrompelen leer je om tegengas te geven. Ik was 21 toen ik hier binnenkwam en zo groen als gras. Achter de bar heb ik wel de nodige zelfvertrouwen gekregen.” Zelfspot speelt daarin een belangrijke rol. “Als je niet tegen een grap kan heb je hier echt niks te zoeken. Ik heb lange, rode krullen, dan ben je wel het mikpunt van spot.”

Zicht op de toekomst

Tegelijkertijd heeft Rogier als barman aan vrouwelijke aandacht geen gebrek. “De tijd van nummers op bierviltjes is wel voorbij hoor, zeker in coronatijd zaten mensen natuurlijk niet aan de bar. En ik heb sinds drie jaar een vriendin, dus ben er ook niet ontvankelijk voor. Maar toen ik nog vrijgezel was had ik niets te klagen.” Hij houdt zijn lippen verder stijf op elkaar. Nooit geen drama’s met meisjes aan de bar? Hij lacht: “Ja, ik heb weleens ruziënde vriendinnen hier gehad ja. Maar, schrijf dat maar niet op.”

Wat de toekomst brengt? “Het is heel leuk werk en ik zou niks anders willen doen, maar ik heb wel het idee dat ik in een stad woon die sneller duurder wordt dan ik geld kan verdienen. Gelukkig heb ik een huis gekocht toen ik jong was, dat scheelt.” En wat vinden de vrienden van zijn ouders met leaseauto’s in Breda van zijn carrièrepad? “Die maakt het eigenlijk niet uit wat je doet, zolang je in Hillegersberg woont en een mooie auto hebt.”