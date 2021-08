RIVM: 258 nieuwe besmettingen in de regio, twee personen opgenomen

Het RIVM meldt zaterdag 258 nieuwe coronabesmettingen in de regio Rijnmond. Dat zijn er minder dan vrijdag, toen er 345 nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Op donderdag waren dat er 275.

Met de nieuwe cijfers blijft het zevendaags gemiddelde op 270 besmettingen, net als vrijdag. De afgelopen 24 uur zijn er twee mensen opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn sinds gisteren geen mensen overleden aan het virus.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er 2349 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 348 minder dan gisteren.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2325 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 10 procent minder dan de zeven dagen daarvoor. Die daling gaat wel steeds minder snel.

Tegelijkertijd stijgt het percentage positieve tests: dat betekent dat van iedereen die een teststraat binnenkomt, meer mensen het coronavirus bij zich dragen. De afgelopen zeven dagen bedroeg dat percentage 13,8 procent, tegen 12,5 procent een week eerder. Woensdag was zelfs 14,6 procent positief.

Een hoger percentage positieve tests kan duiden op een breder rondgaand virus, maar het percentage hangt ook samen met testbereidheid.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 4 - 2897

Albrandswaard: 3 - 3459

Barendrecht: 6 - 6240

Brielle: 2 - 1830

Capelle aan den IJssel: 13 - 8883

Dordrecht: 9 - 15490

Goeree-Overvlakkee: 8 - 5225

Gorinchem: 3 - 4638

Hardinxveld-Giessendam: 1 - 2905

Hellevoetsluis: 3 - 4018

Hendrik-Ido-Ambacht: 3 - 3932

Hoeksche Waard: 8 - 9589

Krimpen aan den IJssel: 1 - 4055

Lansingerland: 7 - 7401

Maassluis: 7 - 3879

Molenlanden: 1 - 6160

Nissewaard: 9 - 9859

Papendrecht: 1 - 3856

Ridderkerk: 6 - 6459

Rotterdam: 128 - 92402

Schiedam: 13 - 10192

Sliedrecht: 3 - 3607

Vlaardingen: 10 - 9615

Westvoorne: 2 - 1282

Zwijndrecht: 7 - 5824

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15.15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.