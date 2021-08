Het weer van vandaag: een zomerse zondag

Vandaag schijnt de zon flink en ontstaan er vooral in de middag een aantal stapelwolken of trekken er wat velden sluierbewolking over. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan zee tot lokaal 25 graden tegen de oostgrens van de regio. Er staat een matige en aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht kan er een enkele bui vallen. Het is 17 graden en er staat een matige tot (vrij) krachtige westenwind.

Morgen is er vrij veel bewolking en valt er een aantal buien. Af en toe breekt de zon even door, maar pas in de avond breekt de zon vanuit het westen beter door. Het is slechts 16 of 17 graden en er waait een (vrij) krachtige noordwestenwind. Later op de dag zijn er ook windstoten tot 70 km/u mogelijk.

Vooruitzichten

De rest van de week staat in het teken van licht wisselvallig en koel zomerweer. In de loop van de week neemt de wisselvalligheid af en krabbelt de temperatuur uit het dal. Pas volgend weekend verschijnen de eerste signalen richting wat warmer zomerweer op de weerkaarten.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 augustus bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,7 graden en de minimumtemperatuur 12,4 graden. Er valt gemiddeld 31,3 mm neerslag.