Agent schiet in de lucht nadat mannen Rotterdammer met mes bedreigen in Oude Noorden

De man had samen met een andere verdachte een bewoner van een huis aan de Johan Idastraat in het Oude Noorden bedreigd met een mes. De mannen vluchtten in de richting van de Zaagmolenstraat en agenten zagen één van de mannen met een mes in zijn broek in de Hooglandstraat lopen.

Omdat de man zich verzette tegen zijn aanhouding, schoot een agent als waarschuwing in de lucht. Daarna is hij geboeid afgevoerd.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd in en rond de woning in de Johan Idastraat en zoekt nog naar de tweede verdachte.