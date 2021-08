LIVE: Feyenoord op rozen in Tilburg na treffers van Linssen en Sinisterra (0-2)

Om 16:45 uur sluit Feyenoord in Tilburg de eerste speelronde van de eredivisie af. Willem II is dan de tegenstander van de Rotterdammers, waar trainer Arne Slot zijn officiële competitiedebuut maakt. Feyenoord kwam al vier keer in Europees verband in actie. FC Drita en FC Luzern werden in de voorrondes van de Conference League over de knie gelegd.

In Radio Rijnmond Sport hoef je helemaal niets te missen van Willem II-Feyenoord. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in Tilburg. Bart Nolles presenteert de show. Radio Rijnmond Sport start om 13:00 uur en duurt tot en met 19:00 uur. De analist is oud-wereldkampioen Joop van Daele.

LIVE: Willem II - Feyenoord 0-2 (0-2)

17' 0-1 Bryan Linssen

25' 0-2 Luis Sinisterra

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Toornstra, Kökcü, Til; Linssen, Sinisterra