LIVE: Sparta heeft het moeilijk bij FC Utrecht en creëert nauwelijks kansen (1-0)

Het eredivisieseizoen van Sparta start zondag in Stadion Galgenwaard. De Kasteelclub gaat bij FC Utrecht op bezoek. Rijnmond Sport is erbij!

Sparta eindigde vorig seizoen knap als achtste in de eredivisie, slechts zes punten achter tegenstander FC Utrecht. De play-offs om Europees voetbal waren een bonus voor de mannen van trainer Henk Fraser, maar een ticket voor de voorronde van de Conference League zat er uiteindelijk niet in voor Sparta. De Kasteelclub zag weinig sterkhouders vertrekken. Doelman Maduka Okoye tekende zelfs bij, maar het is nog de vraag of spelmaker Abdou Harroui ook komend seizoen op Het Kasteel te zien is. Momenteel is Harroui nog speler van Sparta.

In Radio Rijnmond Sport hoef je niets te missen van FC Utrecht-Sparta. Dennis Kranenburg en Ruud van Os zijn de commentatoren bij deze wedstrijd, die om 14:30 uur begint. Bart Nolles presenteert de show. Sieme Zijm is de analist op Radio Rijnmond.

Luister hier live mee naar Radio Rijnmond Sport:

Wil je meepraten over FC Utrecht-Sparta? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom deze wedstrijd.

LIVE: FC Utrecht - Sparta 1-0

2' 1-0 Adam Maher

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Pinto; Van Crooij, Harroui, Smeets, Auassar; Engels, Thy