ARCHIEF RIJNMOND 8 aug 2021 - Achteruit inparkeren

Het ging om: achteruit inparkeren.

Een lesje in achteruit inparkeren.

U kent dat. Je moet je auto parkeren in een parkeervak. Je gaat naast de al dan niet denkbeeldige auto vóór jouw vak staan en draait ‘m er achteruit in.

Het is een vrij eenvoudige techniek waarbij je vooral - in je buitenspiegels - moet letten op de streep die de grens aangeeft tussen parkeervak en straat. Doorgaans zet ik de auto er in één keer in, letterlijk in een handomdraai. En als mijn vrouw naast me zit zeg ik dan triomfantelijk: ‘De perfecte parkeersteek.’ Als het niet in één keer lukt, als ik bijvoorbeeld met één wiel tegen de stoep aan zit, lukt het meestal wel met een beetje manoeuvreren. Of ik begin gewoon opnieuw. En dat alles met nauwelijks aangetast zelfvertrouwen. Soms zeg ik er in dat geval ironisch bij: ‘De bijna perfecte parkeersteek’.

Voor mijn gevoel heb ik maar heel weinig ruimte nodig.

Dat dat niet voor iedereen geldt, weet ik. Ik zie soms mensen hopeloos hannesen in hun autootje. Soms zie ik al van grote afstand dat het niks wordt. Dat iemand geen idee heeft waar hij of zij mee bezig is. En dan jeuken mijn handen weleens om het even voor te doen of uit te leggen.

Van de week kon dat. Op verzoek zelfs.

Een vriendin van mijn vrouw en mij heeft weliswaar al tientallen jaren haar rijbewijs maar het lukt haar niet om haar auto achteruit in te parkeren, en als ze haar wagen ergens neer moet zetten rijdt ze net zo lang rond tot ze een plek ziet waar ze haaks kan parkeren of waar twee lege plekken achter elkaar zijn waardoor ze ‘m er vóóruit in kan zetten.

Een tijd geleden vroeg ze zich hardop af of ze voor dat parkeren niet nog eens wat extra rijlessen moest nemen.

Ik zei meteen dat ík het haar wel wilde leren.

Van de week was het zover. In een achterafstraat in Schiebroek gingen we aan de slag. Volgens het gebruikelijke stramien: naast een andere geparkeerde auto gaan staan op een halve meter afstand of zo, langzaam achteruit terwijl je het stuur maximaal draait, zodra je rechterachterwiel de buitenrand van het parkeervak raakt dat stuur weer recht houden, dan in je linkerzijspiegel opletten of je met je linkerachterwiel die buitenrand nadert, en je stuur zo draaien dat je met dat wiel recht op die buitenrand belandt. Dan sta je. Dan heb je de perfecte parkeersteek.

Met die vriendin heb ik het een keer of twintig geprobeerd. Misschien ook wel vaker. Er zat wel wat progressie in, maar het leek er alleen een beetje op als ík riep wanneer de vriendin aan haar stuur moest draaien. Ze zag de rand van het parkeervak helemaal niet in haar buitenspiegels, ze was voortdurend bang om tegen die andere geparkeerde auto aan te rijden en al bij aanvang had ze niet kunnen inschatten hoe ver naast die auto ze nou eigenlijk stond. Ze stond er ook hartstikke scheef naast. Ja, en ik merkte hoe bij elke misser haar toch al wankele zelfvertrouwen verder onderuit ging.

Het werd me duidelijk dat het haar aan ruimtelijk inzicht ontbrak. En dus aan zelfvertrouwen.

Wat me weer eens deed realiseren hoe verschillend mensen toch in elkaar zitten. En dan was dit nog maar zoiets eenvoudigs als achteruit inparkeren. Op allerlei grotere terreinen van het leven zal het ook wel gelden. Wat voor de één een fluitje van een cent is, is voor de ander een onneembare vesting.

Zelf heb ik natuurlijk weer moeite met andere dingen.

Dat van die ruimtelijke oriëntatie van die vriendin had ik eigenlijk al kunnen weten vóórdat we aan onze ‘les’ begonnen. Want toen we op de Bergselaan in haar auto stapten, en ik zei dat we gingen oefenen in Schiebroek, had ze me gevraagd: ‘Weet jij dan hoe je daar komt, in Schiebroek?’

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

ROTTERDAM

2. Rotterdam - Kukerpillid

3. Rotterdam - Pokey LaFarge

4. Oude Maasweg - Fungus

5. Mijn banana - Onkel Seedo

VLAARDINGEN

6. De IJzeren Man - Fungus

7. Voortrekkers - Cornelis Pons

8. Twee gedichten - Levi Weemoedt

9. Park Lane Serenade - Dolf van der Linden and his orchestra

JAZZ & BLUES

10. Voor jou ga ik door het vuur Anita - The Rosian Ladies Orchestra

11. Opus 1 - The Sounddiggers

12. Mike Boddé & Peter Tiehuis over de blues in Podium Witteman

13. Birdland - Enterprise Big Band