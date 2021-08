Alblasserdammer (59) was mogelijk het echte doelwit van vergisontvoering na coke-onderschepping in Antwerpense haven

De politie denkt dat de ontvoering te maken heeft met een partij cocaïne, die is onderschept in de Antwerpense haven. Op 28 juli vond de douane daar bijna 2000 kilo cocaïne verstopt in een container bananen uit Ecuador. Afgelopen zaterdag meldde het OM Rotterdam dat de politie een groot onderzoek start naar de vergisontvoering. Een 'mogelijk subject' zou zich afgelopen week hebben gemeld bij de politie.

Over dat mogelijk subject willen politie en justitie verder niets kwijt, maar het lijkt te gaan om een man uit Alblasserdam, eigenaar van een aantal Zwitserse bedrijven in de import van cacao, koffiebonen en fruit. Ook heeft hij een aantal fietswinkels, een schroothandel en verschillende pandjes in Antwerpen. Zijn woning is dit weekend gesloten en verzegeld door de burgemeester van Alblasserdam. Waarom wil de gemeente niet zeggen.

Gesloten uit angst voor wanorde

Volgens buurtbewoners van het huis in Alblasserdam is de politie al begin van de week langs geweest om aan buren te vragen hoe ze met de bewoner in contact konden komen. De man is volgens buren een 'patser-achtig type'. Het huis is gesloten op grond van artikel 175 van de Gemeentewet. Daarin staat dat een burgemeester er alles aan mag doen wat hij of zij nodig vindt als wordt gevreesd voor 'oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden of rampen'. De gemeente wil niets over de sluiting zeggen, politie en justitie ook niet.

In het pand in Zwijndrecht aan de Kreekweg, parallel aan de Lindtsedijk, brak zaterdag een flinke brand uit nadat er een auto naar binnen reed. Op dat moment stond er al een tijdelijke politiecamera naast het pand. Ook daarover willen politie en justitie geen mededelingen doen. Van het bedrijfspand is niet meer over. De bedrijven die daar staan ingeschreven, stonden eerder ingeschreven op dit adres in Alblasserdam.

Brand aan de Kreekweg in Zwijndrecht | Foto: Media TV

De ontvoerde man uit Hoofddorp is een krappe week na de ontvoering teruggevonden. Hij werd op de Van Assendelftstraat in Delft uit een auto gegooid. Daar belde hij aan bij het eerste portiek dat hij zag. Volgens de vrouw die open deed, had de man een ontbloot bovenlijf en tape om zijn handen. Het rode busje waarin het slachtoffer werd getrokken, is eerder als teruggevonden op een bedrijventerrein in Gouda.

Voor de ontvoering zitten zes mannen vast. Ze komen uit Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht. De politie Rotterdam is een groot onderzoek gestart naar de vergisontvoering.