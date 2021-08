Sparta komt niet in het stuk voor bij FC Utrecht en verliest in de openingsronde van de eredivisie

Sparta heeft zondag de eerste wedstrijd van het eredivisieseizoen verloren. FC Utrecht was in Stadion Galgenwaard met 4-0 te sterk. De Kasteelclub hadden weinig in het spel te brengen.

De Rotterdammers kregen al snel een dreun te verwerken. Na twee minuten schoot Adam Maher op prachtige wijze een vrije trap binnen, waardoor de 1-0 achterstand vroeg een feit was. FC Utrecht bleef aanzetten en Sparta kon er maar geen grip op krijgen. Zo kreeg Bart Ramselaar een handvol kansen op het tweede Utrechtse doelpunt.

Pas na 28 minuten voetbalde Sparta de enige kans van de eerste helft bij elkaar. Bryan Smeets gaf een goede steekpass op Mario Engels, die de bal knalde op FC Utrecht-doelman Maarten Paes. Na dit moment nam de thuisploeg weer het initiatief over. Het regende vervolgens kansen voor FC Utrecht. Zo stuitte Gyrano Kerk twee keer op Sparta-keeper Maduka Okoye en werd een doelpunt van Adrián Dalmau afgefloten vanwege buitenspel. Sparta mocht van geluk spreken dat de schade in de eerste helft maar tot één doelpunt werd beperkt.

Enkele speldenprikjes, geen kansen

In de pauze greep trainer Henk Fraser in met een dubbele wissel. Adil Auassar en Mario Engels werden bij Sparta vervangen door Laros Duarte en Emanuel Emegha. Die wissels leverden de Rotterdammers vrijwel direct meer gevaar op. Zo kapte Emegha zich knap door het zestienmetergebied van FC Utrecht in de 54e minuut. De thuisploeg kon dat schot op tijd blokken. Ondanks het aardige begin van Sparta in de tweede helft, scoorde FC Utrecht wel. Uit een voorzet van Quinten Timber kopte Mark van der Maarel in de verre hoek raak (2-0).

Een kwartier voor tijd was de wedstrijd definitief gespeeld. FC Utrecht maakte via Anastasios Douvikas de 3-0. Sparta creëerde ook na deze derde Utrechtse goal weinig. FC Utrecht had in de blessuretijd nog een toegift in huis. Bart Vriends maakte hands in het eigen strafschopgebied, waarna voormalig Feyenoorder Simon Gustafson vanaf elf meter raak schoot (4-0). Daarmee was de eerste competitienederlaag een feit voor Sparta.

FC Utrecht - Sparta 4-0 (1-0)

2' 1-0 Adam Maher

65' 2-0 Mark van der Maarel

75' 3-0 Anastasios Douvikas

90+3' 4-0 Simon Gustafson (penalty)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Pinto (86' Overman); Van Crooij (76' Jans), Harroui, Smeets (76' Goudmijn), Auassar (46' Duarte); Engels (46' Emegha), Thy