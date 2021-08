Jeroen van Keulen fietst 707 kilometer over de dijk. In één dag!

Het geheim op die moeilijke momenten tijdens tocht? "Blijven rijden", lacht Van Keulen met een blikje cola in zijn hand als de grote rit erop zit. En waar heeft hij nu het meeste zin in? "Niks doen, vooral heel veel niks doen." Zaterdagmiddag startte hij om twaalf uur op de Ringdijk. 24 uur later passeerde hij de finish, op diezelfde Ringdijk.



tekst gaat verder na de foto

De nacht was het zwaarst. Maar hij komt er doorheen. | Foto: Harco Haandrikman



En 'even niks doen', daar heeft Jeroen van Keulen (36) alle recht op. Voor zijn 'Project 700' heeft de sterke amateurrenner zojuist 24 uur 'geknald' over de dijk tussen zijn woonplaats Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Het doel was 700 kilometer, gemiddeld bijna dertig kilometer per uur, inclusief pauze. Dat komt neer op grofweg negentig dijkrondjes van een kleine acht kilometer. Als de laatste secondes wegtikken heeft hij één rondje meer gereden dan gepland: de kilometerteller stopt uiteindelijk op 707 kilometer.



Dat betekent niet alleen een mooie sportieve prestatie. De eindscore voor zijn goede doel is ook indrukwekkend. Uiteindelijk stopt de teller op bijna vierduizend euro. Het geld is bestemd voor de Thomashuizen, een aantal kleinschalige instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.





Al direct na aanvang zit de vaart er flink in. Leo Schöter (76) is zelf ervaren lange afstandsfietser en staat Jeroen 24 uur lang bij als verzorger en houdt de tijden bij. "Hij doet goed en ligt perfect op schema", zegt hij na anderhalf uur koersen. "Jeroen heeft een dusdanige ervaring dat hij dit kan. Hij heeft regelmatig vier- of zeshonderd kilometer gereden. Maar dit is wel binnen 24 uur. En dat is toch anders."



Die druk zat er wel op, erkent Van Keulen na de finish. "Dertig per uur is een flink tempo om uur na uur vol te houden. Je mag eigenlijk nauwelijks verslappen." Waar een gemiddeld amateurrenner na twee uur op dat tempo al tevreden afstapt is Van Keulen 'next level', zegt Schöter. "Er is echt maar een handvol mensen in Nederland die zoiets kan." De verzorger maakt zich geen grote zorgen over een goede afloop.



tekst gaat door na de video

Van Keulen raast ondertussen maar door. Af en toe een klein minuutje pauzerend voor een sanitaire stop, een zakje snoep, bidon met sportdrank of een broodje kaas. Tegen elf uur speelt de maag wat op. Een bruistabletje in een glas water helpt hem even later weer een paar uur verder. "Trek je het nog?", is de vraag. "Ja", lacht Jeroen na bijna elf uur vrijwel non-stop fietsen. "Met plezier."



Als de zondag begint komt ook de eindstreep serieus in zicht. Jeroen houdt het tempo strak. Verzorger Leo vertelt ondertussen over de nacht. "De politie kwam nog even kijken, maar die vonden het prachtig. Er waren klachten van de overburen vanwege onze aanmoedigingen. Maar dat was ook in orde." Heeft de bijna-tachtiger Leo het zelf ook goed volgehouden? "Geen probleem, ik doe zelf ook van die gekke dingen zoals fietsen naar de Eiffeltoren en meteen weer terug", zegt hij niet zonder enige trots.



Net over de meet tilt Jeroen van Keulen zijn fiets hoog in de lucht als hij wordt toegejuicht. "Het gaat heel goed. Het was het meer dan waard. Ik ben tevreden. Het had niet heel veel beter gekund." Dan komt het moment van de échte beloning: er arriveert een reusachtige pizza. En die gaat er wil in na ruim kilometer over de dijk.