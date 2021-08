Sparta-middenvelder Abdou Harroui is gewild: 'Maar ik kan het team niet in de steek laten'

Dat Abdou Harroui nog in het shirt van Sparta speelt, is best bijzonder. De middenvelder maakte vorig seizoen indruk op Het Kasteel, maar een andere club heeft hem nog niet overgenomen. "Mijn zaakwaarnemer zegt nog niets tegen mij", zegt Harroui, op wie volgens technisch directeur Henk van Stee wordt geboden.

Welke clubs geïnteresseerd zijn, dat weet Harroui niet. De Spartaan geeft toe dat hij het moeilijk vindt om met de interesse om te gaan. "Ik ben nog steeds speler van Sparta, maar ik begrijp dat mensen zich zullen afvragen hoe het met mij zit", zegt de middenvelder. "Maar ik moet focussen op mezelf én Sparta. Ik kan mijn team niet in de steek laten."

Ondanks de grote krachtsverschillen had Harroui bij FC Utrecht op meer gehoopt (4-0): "Je probeert hier uit een resultaat te halen. FC Utrecht heeft een goede selectie, maar dat hebben wij ook. Dat hebben we vorig seizoen laten zien. We hoopten eigenlijk op een beter resultaat", verwijst Harroui naar de nipte 1-0 nederlaag van het afgelopen eredivisiejaar. "Maar in de eerste helft kon FC Utrecht wel meer dan één goal maken."