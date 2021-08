Feyenoord haalt flink uit in Tilburg en imponeert met ruime cijfers bij Willem II

Feyenoord is zondag de eredivisie met een uitstekende wedstrijd begonnen. De Rotterdammers hadden in Tilburg geen moeite met Willem II en zegevierden met 4-0. Voor de ploeg van trainer Arne Slot, die voor het eerst bij een competitieduel op de bank zat voor Feyenoord, scoorden drie verschillende spelers de treffers.

In de beginfase kreeg Willem II echter de beste kans. Kwasi Wriedt kopte in de twaalfde minuut richting het doel van Feyenoord, waar doelman Justin Bijlow een geweldige parade in huis had. Na die kans duurde het niet lang totdat de Rotterdammers scoorden. Bryan Linssen brak de ban voor Feyenoord (0-1). Acht minuten later verdubbelde het team van trainer Slot de score. Luis Sinisterra soleerde naar de 0-2 in Tilburg.

Feyenoord behield de controle en Willem II kon geen grip op de Rotterdammers krijgen. Vlak voor de rust had de derde Rotterdamse goal al kunnen vallen. Tyrell Malacia knalde buiten het zestienmetergebied de bal nipt naast het Tilburgse doel.

Ook in de tweede helft prima

Vlak na de rust maakte Feyenoord wel een einde aan alle onzekerheid. Linssen zette hoog druk, waarna Willem II in de defensie slordig balverlies leed. De aanvaller van Feyenoord gaf de bal mee aan Guus Til, die uiteindelijk simpel de 0-3 binnen tikte.

Na het derde Rotterdamse doelpunt bleef Feyenoord aanzetten. Tot ergernis bij Willem II, dat weinig in de melk te brokkelen had. Dat resulteerde ook in een rode kaart voor de Tilburgers. Emil Bergström haalde met een harde tackle doelpuntenmaker Sinisterra onderuit, waarna hij door scheidsrechter Serdar Gözübüyük van het veld werd gestuurd. Halverwege de tweede helft werd het publiek nog eens getrakteerd op een hoogstandje van Til. De middenvelder van Feyenoord deed een omhaal, die Willem II-doelman Robbin Ruiter uiteindelijk kon pakken.

In de blessuretijd scoorde Feyenoord nog een vierde treffer. Invaller Ridgeciano Haps haalde hard uit, waar de eveneens ingevallen Naoufal Bannis de bal in het doel tikte (0-4). De VAR moest er nog aan te pas komen en keurde dit doelpunt van de Rotterdammers uiteindelijk goed.

Willem II - Feyenoord 0-4 (0-2)

17' 0-1 Bryan Linssen

25' 0-2 Luis Sinisterra

48' 0-3 Guus Til

90+4' 0-4 Naoufal Bannis

Bijzonderheid: 59' Rode kaart Emil Bergström (Willem II)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia (88' Hendriks); Aursnes, Toornstra, Kökcü (84' Fer), Til (84' Bannis); Linssen (72' Bozeník), Sinisterra (72' Haps)