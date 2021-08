Fraser over getrouwtrek aan Sparta-spelers: 'Ik zal blij zijn als de transferperiode voorbij is'

Henk Fraser was logischerwijs niet tevreden na de 4-0 nederlaag van zijn ploeg Sparta tegen FC Utrecht. De Kasteelclub kwam niet in het stuk voor en creëerde weinig kansen in Stadion Galgenwaard. Daarnaast is het ook nog onzeker wie er volgende week wel en niet meer bij zijn tegen Heracles, om nog maar te zwijgen over de resterende transferperiode.

Sparta werd in de beginfase overrompeld door FC Utrecht. De organisatie van de Rotterdamse ploeg stond niet goed. "Soms is het gewoon simpelweg vorm van de dag", zegt Fraser. "Ik denk dat de eerste beste bal voor Bart (Vriends, red.) helaas bepalend was. Die gaat meteen mis en dat is een behoorlijke tik. Dat is ook waar we steeds op hameren. Je weet, FC Utrecht is een ploeg die in principe sterker is en je weet dat je tegen dit soort tegenslagen kunt oplopen. Neergaan, opstaan en doorgaan. Dat is iets wat nog steeds beter kan."

Kijk hieronder naar het interview van verslaggever Ruud van Os met Sparta-trainer Henk Fraser. De tekst gaat verder onder het fragment:

Fraser denkt niet dat zijn ploeg slecht voorbereid was. "In de eerste helft waren er ook al duels waarin we onze poot niet echt zetten. We hebben getraind op een aantal zaken waarin je als je aan de bal wil komen dat op een bepaald tempo zal moeten doen. Zeker tegen ploegen als Utrecht of Vitesse, noem maar op, het linkerrijtje. In balbezit was dat niet dwingend genoeg en dan kozen we ook voor de lange bal. Die keuze begreep ik ook wel, maar dan moet je super agressief zijn voor de afvallende bal. Ook dat deden we niet. De eerste helft was gewoon absoluut niet voldoende."

Briefje

Na rust zag Fraser een ander Sparta. "Een Sparta dat durfde te voetballen, waarvan de veldbezetting goed was en dan zag je toch dat we tegenstander iets naar achteren dwongen. Het kan ook zijn dat zij op gegeven moment gingen loeren op die uitbraak. Maar feit is dat wij die vijftien à achttien minuten na rust een ander Sparta waren. Een Sparta dat initiatief nam en daardoor ook beter verdedigde omdat je in balbezit gewoon simpelweg beter bent."

Fraser gaf in de eerste helft een briefje aan Abdou Harroui, die het op zijn beurt doorgaf aan Adil Auassar. Nadat de aanvoerder het briefje had gelezen, verscheurde hij het en gooide hij het op de grond. "Wij moesten aanpassingen doen, omdat Django Warmerdam op kwam. Ze wisselden daar gewoon heel goed af. Dat betekent dat Laros (Duarte, red.) en Appie (Harroui, red.) langs elkaar stonden en Bryan (Smeets, red.) en Lennart (Thy, red.) ook. Zij speelden met een soort vierkantje. Dat was tijdens de wedstrijd lastig te herstellen, maar na rust stond het wat beter, denk ik."

Transferperiode

Er wordt in de laatste weken van de transferperiode nog veel getrokken aan enkele Sparta-spelers. Fraser wil dat niet als excuus gebruiken voor het slechte resultaat. "Feit is wel, door het goede seizoen van vorig jaar weet je dat er interesse is voor onze spelers. Dit is de eerste keer bij Sparta dat ik een voorbereiding heb gehad waarbij je merkt dat er hier en daar onrust is. Dat hoort er ook bij. Ik zal blij zijn als de transferperiode voorbij is. Dan weet iedereen die hier nog is dat hij vooral met Sparta bezig moet zijn. Het is iets van alle tijden en bij ons is dat dus ook zo."