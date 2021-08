Weer een knappe prestatie van Sliedrechtse beachvolleyballer Yorick de Groot

Beachvolleyballer Yorick de Groot uit Sliedrecht heeft zondag in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen samen met zijn partner Stefan Boermans zilver gepakt op het Europees Kampioenschap beachvolleybal. Het goud ging naar Olympische kampioenen Christian Sorum en Anders Mol uit Noorwegen. Het werd 2-1 sets (21-19, 16-24 en 15-12) in het voordeel van het Noorse duo.

De Groot en Boermans vormen pas sinds één jaar een duo. In juli wonnen ze het viersterrentoernooi van Gstaad. Op de Olympische Spelen waren ze niet actief. Toch weerhield dat ze er niet van het de Noren lastig te maken. Vooral in de eerste set ging het nek-aan-nek, maar uiteindelijk trokken Mol en Sorum de set toch over de streep. De Groot en Boermans pakten in de tweede set de voorsprong, maar de Noren wisten ook die set in hun voordeel te beslissen.

Voor Mol en Sorum is dit al de derde Europese titel, want in 2018 en 2019 werden zij ook Europees kampioen. Ook pakten zij in Tokyo deze maand de olympische titel.