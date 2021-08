Arne Slot na ruime zege van Feyenoord bij Willem II: 'Starten met een uitwedstrijd na corona is op zich niet eenvoudig'

Arne Slot na Willem II-Feyenoord (0-4): 'Uitwedstrijd winnen in deze omstandigheden is extra knap'

De ruime 4-0 overwinning is een prima start van het nieuwe seizoen, zo vindt Slot. "Starten met een uitwedstrijd na corona is op zich niet eenvoudig, omdat het publiek weer in het stadion is en dat helpt de thuisclubs over het algemeen echt", vertelt Slot. "Dat heb ik ze vandaag ook op het hart gedrukt, dat om in deze omstandigheid een uitwedstrijd te winnen extra knap is. Dan is het heel mooi dat het aan het eind 0-4 staat. Maar we hebben denk ik ook kunnen zien hoe moeilijk we het in de eerste 25 minuten hadden."

Counters

Feyenoord was vandaag via de counters heel gevaarlijk, iets wat volgens Slot mede door de tegenstander kwam. "Die hadden een redelijk directe manier van spelen. Als ze de bal veroverden, zocht Willem II heel snel een fysiek sterke spits en sloten de spelers bij. In andere situaties legde Willem II elke bal heel snel in de hoeken achter onze backs, vandaar dat we ook een aantal keer terug moesten", legt Slot uit.

Frederik Aursnes

Frederik Aursnes is pas sinds dinsdag een Feyenoord-speler, maar stond toch meteen aan de aftrap. Dat had volgens Slot meerdere redenen. "Dat is een combinatie van dat ik het een hele goede speler vind in combinatie met dat Alireza Jahanbakhsh geblesseerd is. Op dit moment hebben wij niet echt een directe rechtsbuiten tot onze beschikking, dus dan moet je een creatieve manier vinden om alsnog die positie op een andere manier in te vullen."

In de eerste minuten van de wedstrijd leek Aursnes volgens Slot wat nerveus. "Maar hij was niet de enige. Ik vond ons het eerste kwartier sowieso slordig. Jens Toornstra was daar ook een voorbeeld van. Naarmate de wedstrijd vorderde en met de ruggensteun van de goal van Bryan Linssen, gingen we ook steeds beter voetballen. Dat gold ook voor Aursnes. Uiteindelijk heeft hij gebracht waar we hem voor gehaald hebben: goed in de controle, simpel aan de bal, goede versnelling en een groot loopvermogen.

Of Jahanbakhsh er komende donderdag weer bij is, weet Slot nog niet. De aanvaller heeft namelijk twee dagen niet getraind. "Ik hoop dat hij dinsdag weer op het trainingsveld staat. Dan zullen we moeten bekijken hoe hij daar uitkomt", aldus Slot.