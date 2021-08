Bryan Linssen 'danst' Feyenoord naar de overwinning bij Willem II

De Feyenoord-spelers deden namelijk de Vogeltjesdans na. "We zien al die gasten moeilijke dansjes doen", lacht Linssen, die verwijst naar de danspasjes die zijn ploeggenoten regelmatig doen. "Maar wij kunnen niet dansen. Daarom deden we een dansje waarbij iedereen makkelijk mee kan doen." Linssen, die recent als DJ optrad in de gym van Feyenoord, zette daar de Vogeltjesdans op. Daar werd deze grap geboren en besloten de Rotterdammers om op die manier te gaan juichen bij een doelpunt tegen Willem II.

Zo klonk de 0-1 van Bryan Linssen bij Willem II-Feyenoord op Radio Rijnmond. De tekst gaat verder onder het fragment:

In Tilburg spatte het vreugde van het spel van Feyenoord af. Linssen vindt dat ook, maar de aanvaller benadrukt dat het plezier er vorig seizoen ook was. "Alleen nu spelen we wat meer op eigen initiatief naar voren toe dan vorig seizoen. Dat bevalt ons goed", zegt Linssen.