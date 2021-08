Joshua Zirkzee meteen goud waard voor Anderlecht met twee treffers

Schiedammer Joshua Zirkzee heeft Anderlecht aan de overwinning geholpen bij Cercle Brugge. De voormalig-jeugdspeler van Feyenoord maakte twee treffers in de met 2-1 gewonnen wedstrijd van de ploeg uit Brussel. Zirkzee, die gehuurd is van Bayern München, stond voor de tweede keer in de basis bij Anderlecht.

Zirkzee werd vorig seizoen door Bayern München uitgeleend aan Genoa en koos dit seizoen voor een avontuur in België. Anderlecht staat door de overwinning vijfde. Het gepromoveerde Union waar oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop naar toe is gegaan is de verrassende koploper in de Jupiler Pro League. Nieuwkoop viel in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Kortrijk in de tweede helft in.

Nicolai Jorgensen maakte dit weekend zijn debuut voor Kasimpasa. De Deense spits, die deze zomer Feyenoord verruilde voor Turkije, viel een kwartier voor tijd in bij de ploeg uit Istanbul. Kasimpasa speelde met 1-1 gelijk bij Hatayspor.