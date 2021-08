Het weer van maandag: koel zomerweer

Vandaag trekken vanuit het noordwesten af en toe buien over de regio. Later in de middag wordt het droger met af en toe zon. De westenwind neemt toe tot matig of vrij krachtig en aan zee tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Langs de kust ruimt de wind naar het noordwesten en bestaat er eind van de middag kans op windstoten tot 65 km/u.

Het wordt vanmiddag slechts 17 graden. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar een graad of 13. De wind neemt later op de avond en in de nacht in kracht af.

MORGEN:

Morgen is het overwegen bewolkt en gaat het in de middag af en toe regenen. De temperatuur komt opnieuw uit op een koele 17 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige westenwind, kracht 3 tot 5.

VOORUITZICHTEN:

De komende dagen is er slechts af en toe zon en valt er soms een bui. De temperatuur klimt langzaam uit het dal omhoog en op vrijdag wordt het 21 graden. In het weekend zien we een afwisseling van zon en bewolking en op zondag bestaat er kans op een bui. De temperatuur komt dan met 23 graden nog wat hoger uit.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 11 en 20 augustus bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,7 graden en de minimumtemperatuur 12,4 graden. Er valt gemiddeld 31,3 mm neerslag.