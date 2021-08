21-jarige man doodgestoken in Rozenburg, politie houdt 17-jarige verdachte aan

Het slachtoffer is gevonden op de parkeerplaats van tennisclub Rozenburg. De politie kreeg rond 06:00 uur een telefoontje met de melding van een steekpartij. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen zij een overleden man aan in een auto. De politie heeft de omgeving afgezet met hekken en lint.

Politieafzetting bij de parkeerplaats | Foto: Rijnmond

Een omwonende vertelt dat haar man vanmorgen wakker is geworden van herrie: "Hij zei dat hij iets gehoord had bij de auto’s op de parkeerplaats en ging even kijken. Hij hoorde eerst een soort ruzie en hij zei ‘dat gaat fout’. Toen is hij naar buiten gegaan maar hij zag niks. Daarna kwamen er al gauw politieauto’s."

De buurtbewoner zegt dat de parkeerplaats vaker wordt gebruikt als hangplek: "Er is wel vaker geluid, dus we dachten niet meteen dat het heel erg was."

De politie bekijkt of er een verband is met een steekpartij vorig jaar in Rozenburg. Of dat om de dodelijke steekpartij aan de Laan van Nieuw Blankenburg gaat, kan een woordvoerder niet zeggen. Bij die steekpartij kwam op 30 september 2020 een 17-jongen om het leven.