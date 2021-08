Zadkine 'superblij' met versoepelingen in het onderwijs

"Ik ben superblij, wij zijn met z'n allen superblij", zegt Marloes de Vries, tijdelijk bestuursvoorzitter van het Zadkine, over de versoepelingen in het onderwijs. Vanaf eind augustus geldt voor haar organisatie de anderhalve metermaatregel niet meer en is fysiek onderwijs weer mogelijk. Het Zadkine is een mbo-school met vestigingen in het hele Rijnmondgebied waar meer dan tweehonderd opleidingen gevolgd kunnen worden.