Gorinchem is de mooiste vestingstad van Nederland: 'Een smakelijke bonbon'

Gorinchem is de 'allermooiste' vestingstad van het land. Dat is de uitkomst van een verkiezing van de ANWB. Het publiek heeft kunnen stemmen op de vijf mooiste vestingsteden. In die top 5 staan naast Gorinchem ook Dokkum, Boertange, Hulst en Sittard. Een jury heeft uit de top 5 Gorinchem tot winnaar gekozen.

De jury komt bijna superlatieven tekort om de vesting te beschrijven: “Schitterend bewaard gebleven zijn de wallen: een groen lint om de stad met knoeperds van kastanjes en platanen om onder te flaneren én met zicht op de ommelanden, de rivier en de vele verdedigingswerken. Die combinatie van zicht op de rivier, ring van groen en levendige binnenstad maakt Gorinchem tot een smakelijke bonbon."

Heren van Arkel

De Gorinchemse vesting was aanvankelijk de machtsbasis van de Heren van Arkel, die de dienst uitmaakten in grote delen van het rivierengebied. De wallen en verdedigingswerken zijn bewaard gebleven.

In de 16e eeuw zijn de wallen vervangen door nieuwe vestingwallen met elf bastions. Tien van die elf bastions zijn er nog steeds. Daarmee is Gorinchem is de grootste vesting in oude staat. De vesting van Gorinchem is een monument en maakt deel uit van de Hollandse Waterlinie. Die is onlangs uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed.