Geluidswandeling door Rotterdam: 'Door deze soundtrack ga je anders naar de stad kijken'

"Nee, het was niet therapeutisch", lacht Schellekens bij het startpunt op de Binnenrotte. Hij doelt op zijn vaste rondje door Rotterdam. "Mijn werk in de theaterwereld viel weg, ik had ineens gewoon veel vrije tijd." En dus versleet bij wijze van spreken het ene paar zolen na het andere. Steeds vaker hoorde hij muziek in zijn hoofd als hij zijn route liep door het centrum, over de Willemsbrug, het Noordereiland, de Hef, stukje Feijenoord en weer terug via de Erasmusbrug.



Jorg Schellekens (midden) samen met proeflopers Elsemarijn en Ryan | Foto: Rijnmond



Schellekens ging dus aan de wandel en de componist, geluids- en lichttechnicus raakte geïnspireerd. "Ik heb deze ronde echt tientallen keren gelopen. En ineens wist ik: wat ik ga maken is een nieuwe soundtrack voor de stad. De wandeling duurt ongeveer een uur. In dat uur hoop ik dat luisteraars een nieuwe blik op Rotterdam krijgen. Of je hier nu voor de eerste keer loopt of voor de duizendste: dat je op een andere manier gaat kijken. Want dat is wat een goede soundtrack doet."



Schellekens kan het weten, want hij creëert het geluid voor theater- en dansvoorstellingen. "Ik denk graag in geluid en muziek." Op die manier laat hij radertjes draaien in de bovenkamer die anders stil blijven staan. Door krakerige stemmen en broeierige muziek schuiven hele tijdsblokken uit de geschiedenis door elkaar. Het is 1952, maar tegelijk ook weer 2021.



En dat gaan we vandaag allemaal eens proberen. Jorg is erbij als maker en de twee 'proefkonijnen' van dienst zijn Elsemarijn en Ryan. Allemaal oortjes in, de speciale (en gratis) app op de telefoon. Wandelschoenen aan, veters vast en gaan maar. De telefoon weet waar we zijn en laat de te lopen route zien. Als het moment daar is springt automatisch het volgende nummer aan. Soms horen we de stem van acteur John Buijsman, dan zijn er weer fragmenten uit het Rotterdamse stadsarchief te horen (een jubilerende Franse schipper wordt in steenkolen-Frans bedankt voor zijn komst) en ook zingt theatermaakster Gerty van de Perre ons toe. En dat alles ingebed in fascinerende, veelal elektronische muziek uit de machines van Jorg.



Zo ziet de app eruit. Bij de blauwe stippen speelt er een nieuwe track af. | Foto: Rijnmond



Zo vertelt Buijsman op de Binnenrotte hoe het allemaal begon met Rotterdam. Een dam in de rivier de Rotte kreeg een plein en vervolgens een markt. Eén huis, twee huizen. En de rest is geschiedenis, zegt de acteur, volgens het script van Schellekens. Het is nauwelijks te bevatten dat dit ooit 'niks' was als je de drukte ziet van de markt en de hoogbouw van het 'Potlood', de Laurenskerk en iets verderop de Markthal.



De twee proeflopers krijgen door de bezwerende digitale klanken al snel een andere blik op Rotterdam. Ryan: "De tekst en muziek halen Rotterdam naar voren vanaf de wederopbouw. Je ziet echt de hoogte als je zo de stad doorloopt. Dat is echt bijzonder, het geeft een soort magie." Ook bij Elsemarijn staan de zintuigen vol open. "Net alsof je op vakantie bent, je gaat naar boven kijken. Je maakt ineens mee hoe imposant de gebouwen naast je staan. Echt heel tof."

De inspiratie kreeg Jorg Schellekens niet alleen uit zijn wandelingen, ook het boek 'De onzichtbare steden' droeg bij aan de geluidswandeling. "In dat verhaal lees je hoe elke stad wel een beetje Venetië in zich heeft. En hoe elke stad ook weer bestaat uit meerdere steden. Zo kun je op meerdere manieren naar Rotterdam kijken." Vrij vertaald: Rotterdam is een aaneenschakeling van verschillende karakters.



Met abstracte klanken, diepe teksten en historische fragmenten krijgt dit bekende plaatje ineens een heel andere lading | Foto: Rijnmond



Na een uurtje hebben we de vijf kilometer achter de rug. Het eindoordeel is positief. "Echt tof. Dit is een mooie soundscape van de stad. Met de historische fragmenten en de abstracte muziek ga je door het Rotterdam van toen en nu." Jorg hoort het oordeel van Elsemarijn en Ryan tevreden aan. "De app is er voor iedereen. Dus wees welkom en maak de wandeling."



Vééls te ècht is tot eind juni 2022 gratis te downloaden op de smartphone. Meer informatie op de website van Jorg Schellekens.