Podcast Feyenoord: 'Teamgeest in dit elftal is heel erg groot'

Na elk officieel duel van Feyenoord blikken wij terug in een nieuwe aflevering van de Podcast Feyenoord met een gedeelte van de sportredactie van Rijnmond. Vandaag zijn Dennis van Eersel, Sinclair Bischop en Ruud van Os in hun nopjes na de uitstekende seizoensstart van de Rotterdammers bij Willem II (0-4).

Waar Ruud van Os het meest van genoot? "Nee, niet van de Vogeltjesdans, daar heb ik niet zoveel mee. Ik vond het moment bij de 0-4 het mooiste. Toen Bannis moest wachten of zijn goal telde, en dat het hele team het hem zo gunde. Er zit een enorme teamgeest in dit elftal."

"Weet je wat ik wel al een beetje irritant vind," trapt Van Eersel af. "De trend dat als Feyenoord dan een goede wedstrijd speelt, het meteen omlaag gepraat wordt. 'Het was maar een oefenduel, het was maar Luzern, het was maar Willem II'. Laten we gewoon genieten van het feit dat het nu goed gaat. Het heeft sowieso nog geen enkel nut om nu al te praten over eindposities, dus laten we dat ook niet doen."

Frederik Aursnes maakte indruk bij zijn debuut, ook op Sinclair Bischop. "Feyenoord haalt echt gericht versterkingen die passen in hoe ze willen spelen. Dat is weleens anders geweest, 'schiet maar raak voor een knaak'. Het is allemaal nog pril, maar volgens mij is dit wel een goede aanwinst. Helaas nog niet inzetbaar in de Conference League in de duels met Elfsborg. Maar daarna denk ik dat Toornstra weer het kind van de rekening wordt en hij gaat spelen."

