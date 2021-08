Podcast Sparta: 'Spartanen wanhoop niet, we maken er een feestje van'

Sparta had een valse start aan het nieuwe seizoen. Wat heet. 4-0 was de nederlaag in Utrecht. Het weerhoudt ons er niet van om toch te starten met het nieuwe seizoen van de Podcast Sparta.

"Ik ben heel erg geschrokken," vertelt Ruud van Os. "Van alle negatieve reacties. Sparta verliest altijd in Utrecht en als ik dan zie wat dat los maakt bij mensen... Ik had het idee dat we gedegradeerd zijn, dat viel me heel erg tegen."

"Er is nog een hoop werk aan de winkel, dat is duidelijk. Maar het schip is nog lang niet gezonken," houdt ook Anton Slotboom de moed er in. "Ik vond Sparta ook niet goed, laat dat duidelijk zijn," vult Van Os aan. "Sparta was de hele eerste helft bezig om het team neer te zetten, dat was mijn grootste ergernis van de hele middag."

Na elke wedstrijd van Sparta dit seizoen zijn wij er de eerstvolgende werkdag met een gloednieuwe podcast over de Kasteelclub. Luister de laatste aflevering hieronder:

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl