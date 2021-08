Rotterdamse oud-wethouder Nico Janssens (VVD) overleden

Nico Janssens is na een kort ziekbed overleden. Janssens was van 2000 tot 2006 wethouder in Rotterdam. Daarna was hij tot 2012 voorzitter van voetbalclub Excelsior.

De geboren Amsterdammer Janssens werd in 1994 raadslid namens de VVD. In 2000 viel hij halverwege de collegeperiode in als opvolger van wethouder Herman van den Muijsenberg, die burgemeester van Wassenaar werd.

Janssens was lijsttrekker van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2002. Die werden gewonnen door Leefbaar Rotterdam van Pim Fortuyn. In een coalitie van Leefbaar, CDA en VVD werd hij wethouder Personeel & Organisatie, Financiën en Sport. Hij zette zich onder meer in voor het voortbestaan van Sparta. Op zijn aandringen kreeg de club een overbruggingskrediet van de gemeente en werd het Het Kasteel verkocht aan de stad Rotterdam.

Ook was hij voorzitter van de basketbalclub Gunco Rotterdam en van het samenwerkingsverband Rotterdam United Baseball.

'Goede herinneringen'

"Ik bewaar goede herinneringen", zegt zijn voorganger als wethouder sport, Hans den Oudendammer (D66). Hij was vervolgens directeur van Rotterdam Topsport. "Nico was met Ivo Opstelten ook verantwoordelijk voor de komst van de roeibaan. Hij was als wethouder heel flexibel. In die tijd was er discussie met de raad over geld voor het CHIO. Toen heeft hij geregeld dat het CHIO voortaan geld vanuit Rotterdam Topsport kreeg", aldus Den Oudendammer.

Janssens leed aan Parkinson. Hij is 75 jaar geworden. Het afscheid is zaterdag.