Fraser niet in paniek, maar wil wel verandering bij Sparta: ‘Noodzakelijk dat wij er nog spelers bij krijgen’

Sparta heeft een valse start van het nieuwe eredivisieseizoen beleefd met de 4-0 nederlaag tegen FC Utrecht. Een dag na de nederlaag is trainer Henk Fraser te gast in FC Rijnmond. Niet in paniek door de nederlaag, maar wel met de urgentie dat er iets moet gebeuren op Het Kasteel om het succesvolle vorige seizoen te kunnen evenaren.

Daarover gesproken, tempert Fraser in de uitzending de verwachtingen voor seizoen allereerst. “We moeten realistisch zijn. Met de onderste zes, zeven ploegen vechten we om lijfsbehoud. Als wij het fantastisch doen kunnen wij iets unieks bereiken zoals vorig jaar. Maar dat komt niet vanzelf aanwaaien.”

Daarom wil Fraser er nog nieuwe spelers bij om dit seizoen tot een succes te maken. “We hebben een goede basis staan, maar er moet wel versterking bij. Het is noodzakelijk dat wij nog wat er bij krijgen.” Assistent Aleksandar Rankovic valt zijn trainer bij: “In elke linie willen wij een versterking krijgen om de volgende stap met Sparta te maken. Met schorsingen en corona kan deze selectie wel dun zijn. Dat weten we.”

Spelers die komen en gaan bij Sparta

Één van die spelers kan nog altijd Wouter Burger zijn. De middenvelder van Feyenoord is nog altijd welkom bij Sparta, waar hij vorig jaar op huurbasis was gestald, maar slechts weinig speelde. “Dit is een speler die zich kan door ontwikkelen,” zegt Fraser over hem. “Ik ben gek op spelers die, hoe jong of oud ze ook zijn, professioneel blijven. Hij kwam niet in actie, maar bleef keihard trainen en gaf gewoon zijn mening. Ik kijk ook naar de potentie die spelers hebben.”

Daar tegenover staat ook een potentieel vertrek van diverse spelers op Het Kasteel. Zoals Lennart Thy, Laros Duarte, Abdou Harroui en Bryan Smeets. Er zijn ook biedingen binnen op deze spelers. Volgens Rankovic is het op de trainingen niet te merken. “Wij zijn ook zelf allemaal speler geweest en weten hoe het werkt in deze fase van het seizoen. Ik merk niets aan ze, hun inzet op de trainingen is goed.”

Zorgen die perikelen ook voor onrust en mindere prestaties? Zo ver wil Fraser niet gaan. “Het is geen excuus, wel een verklaring. Spelers hebben soms iets anders aan hun hoofd. Ik merk niets aan hun inzet en tijdens de wedstrijden. Nu er steeds meer media is, moet Iedereen het groter maker dan het is. Maar het is vergelijkbaar met de vorige seizoenen, niets raars aan. Er is geen paniek bij ons, na één wedstrijd. Je moet nu zo goed uitkijken met wat je zegt, zoveel mensen willen scoren. Het is onrustiger dan de vorige seizoenen, maar dat is niet hetzelfde als zeggen dat er onrust is.”

