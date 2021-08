LIVE: Sparta-trainer Henk Fraser te gast in FC Rijnmond

Henk Fraser is samen met zijn assistent Aleksandar Rankovic te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. De trainers van Sparta schuiven aan bij Bart Nolles en Geert den Ouden en blikken terug op de start van de eredivisie.

Voor Sparta was die start ronduit teleurstellend, met de 4-0 nederlaag in Utrecht. Kijk hieronder mee naar de uitzending:

In de uitzending praten we ook over de nieuwe baan van Fraser, die assistent bij het Nederlands elftal is geworden onder de 'nieuwe' trainer Louis van Gaal. En we praten natuurlijk over Feyenoord dat het seizoen uitstekend begon met een 0-4 bij Willem II.