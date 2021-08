Kharchouch verlaat Sparta op huurbasis voor FC Emmen

Vanwege een scheur in zijn hamstring is Kharchouch nog enkele maanden uitgeschakeld. Hij is voor november niet inzetbaar. Desondanks wil Emmen hem nu al strikken voor het einde van deze seizoenshelft en de eerste maanden van 2022.

Kharchouch kwam in 2020 over van Telstar naar Sparta, maar kon door blessures nooit een basisplek veroveren op Het Kasteel. Na deze huurbeurt kan Sparta beslissen of het de optie voor een eventueel derde seizoen bij Sparta zal lichten, of niet.