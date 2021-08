Prikken zonder afspraak vanaf nu ook in Rotterdam en omgeving

Je kunt vanaf vandaag zonder afspraak een coronavaccin halen bij de GGD-locaties in Rotterdam-Rijnmond. Dat geldt voor zowel het eerste als tweede vaccin in Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.

Op de meeste locaties kun je van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 16:00 uur en zondag van 10:00 tot 17:00 uur terecht, waar vooral het Pfizer-vaccin toegediend zal worden. De GGD prikt op Rotterdam-Katendrecht met het Janssen-vaccin. Volgende week gaat de vaccinatielocatie Schuttersveld in Rotterdam dat ook doen. Een lijst van adressen waar je zonder afspraak kunt laten prikken, is te vinden via deze link.

Voor het Pfizer-vaccin geldt dat als je je voor de tweede keer wilt laten prikken, er dan 21 dagen tussen het eerste vaccin moet zitten. Bij het Moderna-vaccin moet je 28 dagen wachten. Alleen in Ridderkerk kun je nog terecht voor de tweede prik van het Moderna-vaccin. GGD Rotterdam-Rijnmond waarschuwt de mensen wel dat ze even moeten wachten als zij zich laten prikken, omdat zij eerst geregistreerd moeten worden.

GGD Zuid-Holland Zuid begon deze maandag al met het vaccineren van mensen zonder prikafspraak. Eerder was een pilot in Zwijndrecht voor het prikken zonder afspraak al een succes.