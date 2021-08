Legendarische discotheek Alcazar sluit voorgoed en veilt inboedel: van de draaitafel tot de ijskar

Van draaitafel tot pizzaoven en van urinoir tot het karakteristieke ijscowagentje bij de ingang, alles gaat via een veiling in de verkoop. Tijdens de kijkdag komen horecaondernemers onder meer kijken naar de koelcel, terwijl oud-bezoekers van Alcazar vooral op zoek zijn naar herinneringen aan vervlogen tijden.



"Ik wil gewoon íets van Alcazar hebben", zegt een vrouw die ook meteen foto's maakt van de feestlocatie. "In mijn tijd had je nog geen mobieltjes met een camera en ik wil het toch vastleggen. De bordjes van de toiletten of de letters bij de deur, dat soort dingen. Het is voor de nostalgie, maar ook dat heeft een grens."

Als we doorvragen, dan blijkt de wens om iets te bemachtigen wel erg groot en kan het bedrag toch nog wel iets omhoog. De herinneringen zijn nog volop aanwezig: "Lekker stappen met vrienden, met familie danspasjes van elkaar nadoen. Het waren écht mooie tijden."





Leen Streefkerk is samen met zijn tweelingbroer Jacob en jongere broer Jan-Willem eigenaar van Alcazar. Het is voor hem best een rare gewaarwording om allemaal mensen over de vloer te hebben die de zaak leeg komen kopen: "Het voelt als het einde. Ze komen alles opkopen en dan verdwijnt het allemaal. En dat doet me best een beetje pijn." De aanstaande sluiting geeft Streefkerk een dubbel gevoel: "Aan de aan de ene kant heb ik een leeftijd waarop ik wel wil stoppen met werken, aan de andere kant ga ik het wel vreselijk missen."



Nieuwe bestemming voor de locatie van Alcazar



Voor Jacob Streefkerk is het een rationele beslissing. "Leen en ik zijn 67 en willen eigenlijk met pensioen, dan moet je er een keer een punt achter zetten", zegt hij met een zakelijk oog. "Maar dat het ook een emotionele beslissing is, dat is natuurlijk duidelijk." Op de plek waar nu nog het gebouw van Alcazar staat, worden in de toekomst rond de zeventig woningen gebouwd.



Het ijscowagentje bij de ingang van Alcazar | Foto: Rijnmond



Toch verdwijnt Alcazar niet helemaal. Tijdens de coronacrisis bezorgde Alcazar maaltijden in de Hoeksche Waard en jongste broer Jan-Willem gaat dat deel van het bedrijf voortzetten: "We hebben een locatie gevonden en daar bouwen we een keuken in. De kwaliteit blijft hetzelfde en we gaan daar nog allerlei concepten aan hangen. Zo kun je thuis een stukje Alcazar op tafel krijgen."



Het laatste feest staat op losse schroeven



"Het zal voor de Hoeksche Waard best een groot verlies zijn dat wij verdwijnen", zegt Leen Streefkerk. In het verleden had Alcazar landelijke bekendheid en kwamen er vanuit het hele land busjes naar Puttershoek met feestgangers. En dat het nu gaat stoppen zorgt voor emoties. "Dat horen we ook van onze gasten en dat doet je wat", zegt Streefkerk geëmotioneerd. "Het gaat niet zonder emoties natuurlijk."



Het is de bedoeling dat Alcazar er met een knalfeest uitgaat. Dat staat nu gepland op 3 en 4 september, maar door de coronacrisis is het niet zeker of het feest Alcazar: The Final Reunion door kan gaan. "Daar zijn we nog over in gesprek, maar het zou natuurlijk wel ontzettend teleurstellend zijn als het zo zou eindigen", besluit Streefkerk.



