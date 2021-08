Eurekaweek in aangepaste vorm en met veel enthousiasme van start: 'We kunnen nog een hoop'

"Echt helemaal top!", reageert een eerstejaars enthousiast. "Heel de stad ontploft gewoon. Iedereen heeft er onwijs veel zin in. Echt geweldig." Hij kijkt uit naar alle feestjes bij verenigingen en studentenhuizen. Een maat van hem sluit zich bij deze woorden aan, maar hij heeft ook oog voor het onderwijs: "We mogen naar college. Het eerste jaar kunnen we daarom volledig meepakken, dat was niet vorig jaar niet zo. We mogen wel in onze handjes knijpen, denk ik."

Leren is ook belangrijk, benadrukt een nieuwe student. "Maar het uitgaansleven hoort bij het studentenleven", zegt hij. "Het contact hoort er echt bij. Ik ben blij dat de maatregelen wat minder worden, zodat we echt van het studentenleven kunnen genieten."

'We kunnen nog een hoop'

Kirsten Prins, organisator van Eurekaweek, spreekt van een recordaantal deelnemers aan de Eurekaweek, dat tussen de 6 à 7 duizend mensen ligt. Ondanks dat de anderhalvemeterregel nog geldt, kan de organisatie alsnog een hoop op poten zetten. "Er zijn nog genoeg activiteiten die we met z'n allen kunnen uitvoeren, zodat we het saamhorigheidsgevoel kunnen krijgen", vertelt Prins.

De Eurekaweek moet zich aan een aantal regels houden. "De feesten, waarop we met z'n allen dansen, kunnen nu helaas niet doorgaan. We zijn met een te grote groep om dat onder de 750 mensen te brengen", zegt Prins. Wel kunnen de nieuwe studenten in Rotterdam Ahoy terecht, waar genoeg ruimte is.

Hoewel de sfeer er goed in zit, is het weer de enige tegenvaller. Het regende namelijk flink in Rotterdam. "Maar dat zal hopelijk wel weer goed komen. Dit is wel typisch Nederlands weer", licht een nieuwe student toe bij de start van de Eurekaweek.