Feyenoord contracteert talent van Paris Saint Germain

Rini Coolen, hoofd Feyenoord Academy, is blij dat Zahui bij Onder 21 aansluit. ‘Sinds het begin van de zomer is Nesta bij ons op stage geweest en de afgelopen anderhalve maand heeft hij ons overtuigd van zijn kwaliteiten. Zijn snelheid en behendigheid maken hem een gevaarlijke aanvaller, iets dat Onder 21 goed kan gebruiken gelet op de ambities die we hebben met dat team.’

Zahui, die overkomt van Paris Saint Germain, is blij dat hij bij Feyenoord heeft getekend. ‘Dit is een mooie stap, waar ik me verder hoop te ontwikkelen als voetballer. Mijn eerste doel is een basisplek veroveren in het elftal. Daarna ligt het vizier natuurlijk op het maken van doelpunten en beslissend zijn voor het team.’

De in de Parijse voorstad Montmorency geboren Zahui begon zijn voetbalcarrière bij Entente SSG en FC Franconville. In 2015 werd hij gescout door Paris Saint Germain, waar hij de afgelopen zes jaar speelde in de jeugdopleiding.