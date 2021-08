Het oudste stadspark van Nederland ligt in Schiedam

Om even een indruk te geven: De Plantage heeft een flinke geschiedenis. Het park, dat in 1767 werd gepland, was er al voor de Franse Revolutie. De Duitsers hebben in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld weinig bomen op deze plek gekapt. Ook overleefde De Plantage het plan dat er een parkeergarage op deze plek moest komen.

In het park staan verschillende monumentale bomen. Een soort botanische tuin van Schiedam, concludeert verslaggever Jacco van Giessen. "Stokoud", zo omschrijft hij deze plek.

De Plantage | Foto: Rijnmond

Huib Sneep is bomenexpert en woont aan dit park. "Het is echt uniek dat je midden in de stad in zo'n groene omgeving kunt wonen", vertelt hij over het park. Sneep praat gepassioneerd over de geschiedenis van deze groene plek: "Schiedam had een bloeiende tijd vanwege de opkomende jeneverindustrie. Daar werd veel geld mee verdiend. De haven moesten groter worden om de schepen beter uit te kunnen laten varen. Er was grond over en dat werd gestort op een stukje land buiten de stadswallen."

Bewoners helpen mee

In het begin was de Tuinlaan, die flankeert aan de Plantage, een straat van tuinen. "Er waren allemaal paviljoentjes waar mensen met luxe voortuinen konden verblijven. Langzamerhand kwamen er steeds meer huizen en ontstonden er gevels, maar dat heeft meer dan een eeuw geduurd zodat de gesloten gevelwanden aanwezig waren", legt Sneep uit. Volgens de bomenexpert is de basis van het park, ondanks alle ontwikkelingen in de stad, nog steeds hetzelfde.

Bewoners die rondom De Plantage wonen, zorgen tegenwoordig voor hun geliefde park. "We hebben een parkonderhoudsconvenant met de gemeente. Zo houden we de speeltuin schoon en knippen we oude bloemen uit de rozen", zegt Sneep. Daarnaast organiseren de bewoners evenementen in De Plantage. Dat heeft ervoor gezorgd dat kunsthandelaars een aantal werken in het park heeft geplaatst, waaronder de overleden kunsthandelaar Piet Sanders.

Kijk hier naar de reportage over De Plantage in Schiedam: