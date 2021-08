Stille tocht voor doodgestoken Perry uit Rozenburg: 'Hij was juist níét het type van de straat'

Elijah Mitchell is de oprichter van Stichting Mush, de jongerenorganisatie in Rozenburg die de stille tocht op touw gaat zetten. "Ik ben al heel de dag in shock", laat Mitchell weten. Hij kent het slachtoffer en de verdachte van de steekpartij goed. Dat Perry in deze situatie is beland, zorgt voor grote verbazing bij Mitchell. "Hij is niet het type van de straat. Perry was mijn buurjongen. Ik ken hem heel mijn leven. Hij was een nette en liefdevolle jongen", legt hij uit.

Dat Mitchell de twee betrokkenen van de steekpartij kent, raakt hem zeer. "De verdachte zie ik als mijn kleine broertje. Ik ben heel erg teleurgesteld in hem", zegt Mitchell.

'De zoveelste keer'

Stichting Mush, vernoemd naar Mushuraldo (17) die in september 2020 op straat in Rozenburg bij een ruzie werd doodgestoken, wil een plek zijn voor Rozenburgse jongeren. Mitchell vertelt dat hij met zijn stichting juist hard bezig is om zinloos geweld onder jongeren de kop in te drukken. "En nu is er voor de zoveelste keer iets gebeurd", verzucht Mitchell. "We willen met de stichting juist jongeren prikkelen met positiviteit."

Volgens Rob Oosterlee, lid van de gebiedscommissie Rozenburg, maken veel inwoners van Rozenburg zich zorgen over de veiligheid in hun dorp. “Vroeger was het voorpaginanieuws als ergens een fiets gestolen was. Dat is nu wel anders…”

Oosterlee doelt niet alleen op de steekincidenten van vorig jaar en maandag, hij verwijst ook naar de schietpartij vorig jaar bij een huis aan de Langeplaat en de fatale steekpartij tijdens Kerst 2019 waarbij een vrouw om het leven kwam. “Dit heeft heel veel impact in onze dorpse gemeenschap", legt hij uit.

De route van de stille tocht, die aanstaande vrijdag wordt gehouden, is nog niet bekend. "We willen de jongeren in elk geval wakker schudden", benadrukt Mitchell van Stichting Mush.