FC Dordrecht via goals van Agrafiotis laat langs Ajax

FC Dordrecht heeft de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het uitduel met de beloften van Ajax was Nikolas Agrafiotis de gevierde man met twee goals: 1-2.

De ploeg van trainer Michele Santoni keek in Amsterdam lang tegen een achterstand aan. Na iets meer dan een halfuur voetballen opende Max de Waal namens Jong Ajax de score.

Hoewel Dordrecht aardig wat kansen kreeg om op gelijke hoogte te komen, duurde het uiteindelijk tot de 84ste minuut. Op aangeven van Toine van Huizen schoot Nikolas Agrafiotis raak.

De spits bleek nog meer in het vat te hebben, want in blessuretijd was het wederom Agrafiotis die met een mooie pegel in de kruising de eerste drie punten voor FC Dordrecht binnenhaalde.

Na het gelijkspel van vorige week tegen de beloften van PSV, staat de ploeg van Santoni op de gedeeld vijfde plek in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag mag FC Dordrecht wéér aantreden tegen een beloftenelftal. Dan komt Jong Utrecht naar de Krommedijk.