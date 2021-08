Tweede woning in Alblasserdam gesloten in zaak 'vergisontvoering'

De gemeente Alblasserdam heeft maandagavond een tweede woning gesloten in kader van het onderzoek naar de 'vergisontvoering'. Het gaat om een woning in de Merelstraat. De bewoners staan in relatie met de bewoners van het eerder gesloten pand aan De Boezem. Daar zou het oorspronkelijke doelwit van de ontvoering wonen.

Het sluiten van de woning gebeurt volgens de gemeente opnieuw om te voorkomen dat in de omgeving wanordelijkheden ontstaan. In de straat staat ook een politieauto en is permanente surveillance vanuit de politie. Dat gebeurt ook sinds zaterdag in De Boezem.

Justitie en politie zijn ondertussen druk bezig met het onderzoek. Dat begon op 28 juli in Antwerpen toen een partij van 1899 kilo cocaïne tussen een partij bananen uit Ecuador door de politie werd ontdekt. Die ontdekking werd pas op 6 augustus naar buiten gebracht. Toen was inmiddels wel een man uit Hoofddorp ontvoerd. Dat gebeurde op donderdag 5 augustus. Twee uur na de ontvoering werden zes mannen in Gouda aangehouden vanwege de ontvoering.

Het slachtoffer werd nog niet gevonden. Justitie meldde wel dat het vermoedelijk om een vergissing ging. De man werd een paar dagen later in Delft alsnog vrijgelaten.

De man uit Alblasserdam stapte vorige week naar de politie en vertelde dat hij mogelijk het echte doelwit van de ontvoering was. Hij was toen door omwonenden in Alblasserdam al een paar dagen niet meer gezien. Vorige week dinsdag- op woensdagnacht probeerden onbekenden het bedrijfspand van de man uit Alblasserdam in de brand te steken. Dat mislukte. De politie plaatste vervolgens camera's. Dat kon niet verhinderen dat het gebouw in de nacht van vrijdag op zaterdag alsnog volledige afbrandde nadat een auto opzettelijk tegen de gevel was gereden.

Zaterdag sloot de gemeente na overleg met politie en justitie het pand aan de Boezem. Dit gebeurde om te voorkomen dat eventuele criminele afrekeningen zich in de woonwijk zouden gaan afspelen. Het pand wordt bewaakt.