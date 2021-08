Schietpartij na ruzie in Rotterdam, geen gewonden

Bij een ruzie op straat aan de West-Varkenoordseweg in Rotterdam-Feijenoord is in de nacht van maandag op dinsdag geschoten. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De dader of daders zijn met een auto gevlucht.

De man die het doelwit was, is niet geraakt. De voorruit van een auto in een parkeervak is volledig vernield. Omwonenden werden wakker van de schoten en hebben de politie gebeld. Er is niemand aangehouden.

In de Rotterdamse wijk Feijenoord zijn de afgelopen weken meerdere schietpartijen geweest. Maandagavond nog is een huis aan de Persoonsdam beschoten.